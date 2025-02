El catalán, por libre

Comenta Compartir

La lengua catalana fue proscrita por el régimen anterior. Mediado el franquismo, se fue abriendo la mano, autorizando publicaciones y editoriales, pero no llegó el ... catalán a la vida oficial. Y, desde luego, no se enseñó en los centros educativos, de tal modo que muchos catalanoparlantes, como el que firma estas líneas, no sabemos escribir en la hermosa lengua del principado. Una vez acometida la Transición, antesala de la democracia, el catalán se fue normalizando a instancias del catalanismo político, que alcanzó el poder autonómico en 1980 y, con buen sentido, se implantó y se autorizó la inmersión lingüística en catalán, que habría de facilitar, se suponía, un bilingüismo equilibrado.

Desde entonces, ha sido piedra de discordia entre Madrid y Barcelona, ya que la derecha estatal ha pretendido que el castellano fuera primera lengua en todas partes. La resistencia ha sido airada y, en todo caso, el catalán se ha impuesto en la educación en la comunidad. Pero el catalán, como todas las lenguas, se escapa de las barreras impuestas, de la voluntad expresa de las autoridades, y del mismo modo que una dictadura no consiguió extinguirlo, la voluntad nacionalista en democracia tampoco ha sido capaz de imponerlo como primer idioma. Acaba de publicarse una encuesta que pone de manifiesto que el porcentaje de jóvenes que tienen el catalán como lengua materna ha descendido en Cataluña desde el 40% en 2006 a un 27% en 2021. Así las cosas, es evidente que la lengua se sobrepone a la política y va gozosamente por libre. Es lo que se llama la globalización, que se maneja mejor en internet en las lenguas mayoritarias. Pero en el fondo, es también un aviso a navegantes sobre la inutilidad de poner puertas al campo.

