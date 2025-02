A vueltas con el Buda

Comenta Compartir

Me gustaría aclarar que el complejo budista que se proyecta levantar en Cáceres es un tema que se puede desenfocar si no se sitúa debidamente ... en su lugar. Las polémicas en torno al proyecto no son de matiz teológico o propiamente religioso o espiritual.

Las divergencias que están surgiendo suelen ser de orden político, económico y medioambiental. Es aquí donde surgen las dudas y los inconvenientes. La obra proyectada no creo que debiera presentar dificultades si viniera de una comunidad budista que deseara implantarse en la ciudad y siguiera los mismos pasos que sigue cualquier otra confesión religiosa o escuela filosófica privada. Pero, por lo que sabemos, la idea original no parece venir del interés de unos monjes budistas por extender sus enseñanzas; tampoco de un grupo de laicos practicantes budistas liderados por un maestro espiritual; el planteamiento con que se hace y se quiere vender el proyecto es el de hacer un parque temático con connotaciones religiosas y ligado a una finalidad muy concreta: atraer un turismo religioso que genere dividendos a la ciudad. A este objetivo meramente turístico se le quiere añadir una loable tarea: la de promover la paz. ¿Quién se va a oponer objetivo tan loable? Supongo que nadie. Por tanto, el objetivo es encomiable. El problema está en los matices. Primero porque lo que se pone como base para la concienciación para la paz es la filosofía particular y concreta propia de una religión. Porque el budismo es una filosofía, pero también una religión con sus oraciones y sus ritos iniciación y de bendición, como se ha visto en las ceremonias religiosas con las que se sacralizó el monte Arropé como tierra sagrada del budismo, y como lo son las reliquias del propio Buda que se espera lleguen en su día, y los peregrinos que se desea recalen en la tierra sagrada budista de Cáceres. De momento ni la filosofía de la paz del humanismo cristiano ni la de otras religiones tendrán su pabellón o su monasterio en el monte Arropé. Solo el budismo. ¿Qué budismo? Esto habría que aclararlo. La Federación de Entidades Budistas de España no se siente en absoluto implicada en lo que se va a hacer en Cáceres. Sorprende, pues, la supresión de zona ZEPA y la cesión del uso de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Cáceres para un grupo de tinte confesional que además parece sectario y apartado de la mayoría de budistas españoles. ¿Qué budismo representa la Fundación Lumbini? ¿Un budismo puramente filosófico? El peregrino lo hace más por sentimientos que por razonamientos. Pocos peregrinan para escuchar conferencias, y bastaría el ámbito universitario para dar razón de un budismo puramente intelectual. ¿Para qué una imagen, unos monjes, unas estupas, un monasterio, etc.? ¿No supone esto una opción religiosa confesional por parte de las autoridades políticas de Cáceres y Extremadura? Y no hablo de espiritualidad sino de religión. Creo que donde hay monjes, ritos, ceremonias, oraciones y maestros a los que quedan sometidos discípulos hay religión. Aunque no haya dios o dioses. Por otro lado, si es cierto que la Junta de Extremadura solo va a aportar al proyecto los 281.229 euros que en 2021 dio de subvención directa a la Fundación Lumbini para la promoción del turismo –cantidad que triplica a la suma entregada para los mismos fines al resto de municipios de la región, que recibieron en ese año un total de 89.381 euros–, habrá que preguntarse de dónde vendrá el dinero que financiará el proyecto y qué fines, además de los económicos, puede perseguir el capital aportado. Nadie da duros por pesetas. En esto no se puede ser ingenuos. No basta aceptar donaciones porque sí, cerrando los ojos a la procedencia de las mismas. Sabemos que el jade que revestirá la macroestatua del Buda sedente será donado por una empresa de Myanmar, país donde, como es sabido son pisoteados los derechos humanos. Las aportaciones que vengan, ¿tendrán un exclusivo interés por lo folklórico? ¿O esconderán también un interés de lavado de imagen por parte de países o grupos budistas nada democráticos? ¿Se debe aceptar cualquier donación aunque su procedencia sea de dudoso altruismo? Y otra cuestión; me sorprende la confianza que nuestras autoridades ponen en una fundación que presentó el proyecto del Gran Buda en Madrid y supongo que en otras ciudades sin tener siquiera entonces existencia legal. De hecho la Fundación Lumbini Garden no existe hasta que se registra en Cáceres el 25-03-2021. Curiosamente un año escaso antes de recibir la subvención que se ha mencionado antes. ¿No es arriesgado poner en manos de una fundación que parece improvisada y de reciente creación un proyecto de tanto peso? Con todo lo dicho solo pretendo mostrar mis dudas e inquietudes con respecto al proyecto. Hay cosas que no me cuadran. Hay que aclarar bien los matices económicos y la laicidad o religiosidad de lo que se vaya a hacer.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión