Comenta Compartir

Los audios desvelados de Florentino Pérez dieron puntos a Florentino Pérez. Cómo hablaba de los jugadores hizo de él un tipo más simpático. El 'tolili' ... de Coentrao gustó mucho. A Florentino no le gustaron los audios y consiguió que se condenara al medio que los publicó a pagarle un euro. Lo de Casillas: «No tiene dos dedos de frente. Yo le conozco perfectamente. Es un tío muy corto. Es como un niño pequeño. Es un perrito faldero, como un monigote, una cosa infantil». También le parecía una «cosa acojonante» que al portero le quisieran todos. Pero lo de Casillas sería antes. El domingo, no. Cuando se le ocurrió tuitear: «Espero que me respeten: soy gay».

Ante el lío que montó (con apoyo de Puyol y lo que había entre ellos) dijo que le habían 'hackeado' la cuenta (este es el nuevo perro que se ha comido los deberes) y pidió disculpas a «la comunidad LGTBI». ¿De verdad esta melonada es para salir en los periódicos? Una cosa tan infantil como él.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Iker Casillas Fernández