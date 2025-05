Un Casco Antiguo a oscuras

Los comerciantes del Casco Antiguo se han quejado esta semana porque las luces de Navidad se encendieron en toda la ciudad el día 25 de ... noviembre y ellos no han visto una guirnalda hasta dos semanas después.

La concejala de Comercio, Lara Montero de Espinosa, argumenta que el retraso se debe a los plazos administrativos. Pero quizás si ella hubiera preparado el contrato antes las luces habrían llegado a tiempo. Porque los comerciantes han perdido dos semanas de animación y, con ello, más de diez días de movimiento en la caja registradora.

De esta historia hay muchas lecturas. La primera es la guerra que viven Cs y PP para delimitar las responsabilidades de cada uno. Las luces del Casco Antiguo formaban parte del contrato general de Alumbrado para toda la ciudad y, por ello, eran responsabilidad del concejal Jesús Coslado (PP). Pero Cs quiso que Comercio lo gestionara para introducir actividades con las que «dinamizar» sus calles, como un globo aerostático. Aunque ni con Mariah Carey pueden compensar tantos días sin luces.

Este es un buen ejemplo de cómo las disputas internas municipales perjudican a los pacenses. Quizás la idea fue buena, pero no haberla ejecutado a tiempo le resta toda su efectividad.

Este detalle viene a sumarse a otros que hacen pensar que el Casco Antiguo se está apagando sin que nadie sea capaz de reflotarlo.

Otra prueba está en que el famoso Consorcio para rehabilitar el Casco Antiguo que nos prometieron no está aún en marcha. Por los pasillos del resto de administraciones (Diputación, Junta y Gobierno) entienden que debe ser el Consistorio la institución que gestione económicamente el nuevo organismo. Pero en el Ayuntamiento no todos parecen tenerlo claro. No tanto a nivel político como los funcionarios, que ven acercarse más tarea y responsabilidad sin que el gobierno local solucione la falta de personal que les tiene asfixiados.

Quizás la falta de empleados sea el motivo de que el Ayuntamiento tampoco haya cumplido con el anuncio repetido hasta la saciedad de elaborar un catálogo de casas en ruinas.

Se supone que a finales de 2021 iban a tener un nuevo listado, pero no lo tienen. Mi compañera Natalia Reigadas contaba en estas páginas 80 edificios en ruina y 70 solares de viviendas desaparecidas hace solo unos días.

Hace diez años se desplomaba una casa cada vez que caían tres gotas, pero parecía que ese momento había pasado. Hasta que volvió a ocurrir en Moreno Zancudo hace dos semanas. La eterna pregunta siempre pasa por si la culpa es exclusivamente del propietario que no la atendió o también del Ayuntamiento por no forzarle a hacerlo. O incluso por no hacerlo directamente en aquellos casos en que los titulares no respondan, como sí van a hacer con otra casa en la calle Luis de Morales.

Mucha inversión en calles

Todos estos hechos juntos llevan a pensar que el Ayuntamiento no está dando al Casco Antiguo la importancia que merece. Está invirtiendo, y mucho, en extender el modelo de calles sin bordillos para que turistas y pacenses vayan a pie de un monumento a otro. El problema es que del río a la Alcazaba y de ahí al parque de la Legión se ven tantas ruinas que da miedo andar por sus calles cuando anochece.

A esto se le une que la zona ha perdido muchos hosteleros desde el verano. A la inflación y unas facturas de la luz desorbitadas, suman otros problemas que sí son responsabilidad del Consistorio, como la falta de aparcamiento por extender ese modelo de calle peatonal que elimina los sitios para dejar el coche.

Quizás algunos pacenses habrían optado este puente por meter el coche en el parking de Santa María o el de San Atón para ver las luces de Navidad. Pero a mitad de puente las estaban empezando a poner, dejando el Casco Antiguo a oscuras.