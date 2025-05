Casado en la capilla

Leo con delectación un hilo de Twitter que, con fino humor, recrea el atolladero en el que se vio metido el líder del Partido Popular, ... Pablo Casado, al asistir a una misa en Granada el pasado día veinte.

La celebración eucarística se celebraba por el alma de, entre otros, Francisco Franco, en el aniversario de su fallecimiento. Entre los asistentes, añorantes del franquismo, herederos de la División Azul, legionarios laureados, militares retirados y portadores de alguna que otra bandera con el águila de San Juan. Nada nuevo. Es una estampa que se repite cada veinte de noviembre, como siempre y con tarjeta. La Fundación Francisco Franco encarga unas cuantas celebraciones y otras cuantas son fruto del impulso de diversos grupos dispersos por la geografía española.

Lo de la celebración del 20N no es nuevo, pero no vendría al caso si no fuera por la anécdota (tierra trágame) de la asistencia de Pablo Casado. Maricomplejines, que lo llamaría Losantos por defenderse alegando que no lo sabía. Con un par, responden desde ciertos perfiles. Normalicemos este tipo de actos, que refuerzan nuestra democracia, que dirían desde Vox.

No parece una situación ideal para quien quiere ganarse el centro distanciándose de los de Abascal. Si Casado lo hubiera sabido, en lugar de buscar la foto familiar acudiendo a misa en Granada, habría buscado refugio aunque fuera en una tasca de vino peleón. Pero no lo sabía, y yo lo creo. Ningún asesor político lo habría permitido a sabiendas.

Imaginen ahora la situación. Ese hombre que, católico y practicante, cabeza de familia y político que pretende ser ejemplar, acude a misa de sábado. Una vez dentro, en mitad del acto de contrición, mira a un lado y a otro y comprueba que hay signos inequívocos de que cuando el sacerdote nombre a quienes se dedica la celebración, soltará los apellidos Franco, Primo de Rivera, Millán Astray y Queipo de Llano, como poco. La cagamos, Pablo.

En los bancos cercanos, gente que lo reconoce y que piensa que ha tenido bemoles al asistir. Ni Abascal lo habría hecho mejor, pensarían. La valentía se llama Casado y no Cayetana, dónde va a parar. Y entonces alguien saca un móvil y le hace una foto. Ese es mi chico, y yo que no pensaba votarlo por nadar en un mar de tibieza.

Al minuto siguiente de las fotos a la salida, imagino el teléfono del político echando humos. Los asesores también trabajan los sábados. ¿Te han cazado en un burdel? Ojalá, apostillaban con sorna en el hilo de Twitter. Ahora, si explica que no sabía nada, estará reconociendo implícitamente que de saberlo no habría acudido, y eso acabará por inclinar la balanza a favor de Vox para quienes tuvieran dudas de quién representa a la derecha. Y si intenta normalizarlo, le pasarán la factura por la izquierda.

Como hacían los reyes antiguos dando a probar la comida que iban a degustar, los políticos tendrán que enviar por delante una avanzadilla de exploradores que les digan por dónde ir. Así está la política.