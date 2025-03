El pasado viernes pasaron por televisión Casablanca (1942 ), dirigida por el húngaro establecido en Hollywood Michael Curtiz e interpretada en sus principales papeles por Ingrid ... Bergman y Humphrey Bogart. Joya del cine clásico americano, la veo siempre con agrado, porque lo clásico es eterno y nunca defrauda. No tuvo inicialmente altas pretensiones, siendo una película de estudio de presupuesto medio. Su éxito –que trasciende lo cinematográfico para convertirse en un icono de nuestra contemporaneidad– tal vez se deba a que cuenta una bella historia de amor –aunque no con final feliz– y al talento de su director (ganó un Óscar por la película) y de la pareja protagonista, con unos primeros planos intensos y escrutadores, encuadres angulosos y juego de luces y sombras para dar suspense a la acción.

A Casablanca, en el Marruecos francés, llegaban numerosos refugiados huyendo de la ocupación nazi de Europa (fenómeno histórico inherente a las guerras y tristemente de moda en la actualidad), buscando un salvoconducto para llegar a Lisboa, desde donde zarpar a Estados unidos. Algunos recalaban en el club nocturno de Rick Blaine (Humphrey Bogart), un desengañado por mil batallas libradas, entre ellas haber participado en las Brigadas Internacionales en España. Un día aparece por el cabaret la refugiada Ilsa Lund (Ingrid Bergman), antigua amante de Rick en París y casada ahora con el miembro de la resistencia Victor Laszlo (Paul Henreid). Mientras ambos esperan los ansiados salvoconductos, Ilsa y Rick quedan impactados por el reencuentro. Pero, al igual que en París, su amor no puede prosperar porque se interpone entre ambos la figura del marido, que representa la lucha por la libertad y la democracia frente al totalitarismo.

El guion (ganó también un Óscar) está basado en la obra teatral 'Todo el mundo viene a Rick', de Murray Burnett y Joan Alison. Burnett viajó en 1938 a Viena y París, quedando impactado por el nazismo. Posteriormente, con su esposa, Joan Alison escribió la obra. Pero no pudo representarse porque no encontraron un productor. Entonces decidieron vender sus derechos a la Warner Bross por 20.000 dólares. La película fue un gran éxito de taquilla, por lo que Burnett/Alison pleitearon con la productora sobre algo que ya no les pertenecía. No obstante, la Warner les soltó 100.000 dólares a cada uno y se los quitó de encima.

Esta joya del cine la veo siempre con agrado porque lo clásico es eterno y nunca defrauda

Algo parecido le sucedió al que fuera secretario de las Cortes republicanas y miembro de la Ejecutiva socialista, además de un gran memorialista, el llerenense Juan-Simeón Vidarte. El final de la Guerra Civil le sorprendió como cónsul de España en Tánger, desde donde emprenderá la salida de África rumbo a Nueva York, formando parte de lo que José Luis Abellán ha llamado «aquel gigantesco éxodo». Todas estas peripecias las narró en el libro 'Tempestad en África' (1941), en el que, según él, se basaba la película. En realidad, los diversos guionistas tomaron ideas de diferentes fuentes, incluido Vidarte. La escena del canto de la Marsellesa aparece en el libro de Vidarte.