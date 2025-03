Casa sin llave

Un colchón, una manta, trapos, garrafas, latas, ruedas, tubos y cuatro zapatillas desemparejadas.

Si el lector piensa que me refiero a un basurero se equivoca, ... eso ha sido morada de alguien. Lo asombroso es su ubicación, apenas a tres metros de la entrada de un colegio, zona de paso, lugar transitado, a la vista y frente a una de las pasarelas que atraviesan la N-630, concretamente la que va desde el colegio Francisco de Aldana hasta el hotel Quinto Centenario.

Debajo de la pasarela que desemboca en el colegio queda un hueco, cavidad triangular por la inclinación de la rampa con el suelo, semioculto y techado, ideal para quien no lo tiene, techo, e inaccesible desde el lado del colegio. Paso con frecuencia con mi perro, desde hace meses observo si hay cambios en los objetos amontonados, allí solo reina el desaseo. Es extraño que nadie hasta hoy, padres o profesores, incluso algún caminante, hay muchos por esa zona, lo haya advertido, comunicado a quien proceda, ignoro quién. Me cuesta creer que las personas vinculadas al colegio no lo hayan visto, al entrar o al salir, al llevar o al recoger a los niños, por fuerza alguien alguna vez habrá mirado.

Da la impresión de que ya nadie malvive allí. Los objetos, lo que alguna vez fue de alguien, están en la misma disposición desde hace dos meses. Algún sin techo halló cobijo bajo la pasarela; después, tal vez, con el inicio del curso y trasiego de niños y padres, el morador ocasional abandonó su improvisado refugio. Me pregunto en qué casa viviría, qué llave abriría su puerta.

Paseo muchos días por ese lugar con Dumas, mi perro, que suele ir con el hocico a ras de suelo olfateando farolas y árboles, al parecer deliciosos y, si me descuido, comiendo lo primero que encuentra, clínex, palos, alguna baya o resto más comestible. Por suerte ese espacio triangular es inaccesible para él porque una valla impide entrar desde el lado peatonalizado. Me lo imagino, a Dumas, en ese reducido espacio, excitado por los desconocidos olores, buscando, entre mantas, zapatos, ruedas y otras cosas insólitas, algún rastro de animal o persona.

Hay días en los que no recuerdo que eso está ahí y paso sin mirar, uno se acostumbra a todo. La manta, verdosa, sigue en el mismo sitio y con las mismas arrugas precipitadas; igual que la de cualquiera al levantarse bajo un techo protector, inviolable, a salvo de miradas ajenas, sabiendo que al cabo de un rato o de unas horas volverá para estirar sábanas y mantas, o para acostarse de nuevo en una cama deshecha. El morador accidental hace mucho que no duerme bajo la rampa, no se cubre con la manta verde, no se calza las zapatillas impares. Allí dejó sus cosas, expuestas a opiniones, quizá encontró un lugar mejor, o quizá ya no vive en la calle y unas llaves tintinean en sus bolsillos.

Cualquier día una empresa de limpiezas retirará los ajuares y desinsectará la zona. Problema resuelto, como meter la basura bajo la alfombra: está, pero no se ve.