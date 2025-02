Carta al viejo rey

Señor: no va a resultarme fácil escribir esta carta. Mis viejos dedos, tan acostumbrados a repartir sartenazos, hoy se me agarrotan en el teclado. Es ... respeto, supongo. Parece que V. M. está decidido a volver a casa. Bien. Lo que muchos aún no entendemos es por qué se marchó. Ni por presiones de Zarzuela, ni por zancadillas gubernamentales, ni siquiera por aquello de «me marcho para evitar un daño mayor» porque eso, Señor, ya lo hizo su abuelo y la cosa acabó en la guerra civil más devastadora de la historia de España. No. Nunca se debió marchar. Y mucho menos si, como se ha dicho, fue con la intención de poner tierra por medio a la investigación judicial, buscando refugio en casa amiga. Le empujara quien le empujara, fue un error. Le necesitábamos proa a la mar, a pecho descubierto, plantándole cara a la tormenta, aferrado al timón o amarrado al palo mayor. Le necesitábamos aquí. Pero se marchó.

Ahora la fiscalía suiza concluye que no encuentra culpa y la española –la cuajaenredos del gobierno– anda en ello, aunque remoloneando y de mala gana, no sea que los abencerrajes asociados se encrespen más allá de sus habituales rufiandades. Al final, parece, la cosa quedó en una tarugada fiscal y otro carnal. Los preferidos de los españoles. A ver señorías: el que esté libre de pecado... Y da rabia que una malaventura con el fisco y un torpe encoñamiento a deshora hayan sido capaces de dar al traste con un reinado digno de ser enmarcado en plata de la mejor ley. Los rajamantas de Podemos e islas adyacentes se mesan los cabellos –tan puros ellos–. Los cuentacuentos del gobierno se ponen de perfil –tan achichiguados ellos, ellas y elles–. Y el resto de torrezneros no saben, no contestan. Pero uno que ya es viejo, mira hacia atrás y tiembla al imaginarse qué hubiera sucedido en España a la muerte de Franco si no hubiera sido porque, entonces sí, un joven Rey tuvo el coraje de pilotar la nave del Estado hacia una democracia plena, renunciando él mismo a los poderes absolutos que le otorgaban las leyes del momento. De la ley a la ley. No fue fácil restañar las heridas de una sociedad en equilibrio inestable, siempre con un pie en el precipicio. Pero hubo un Rey que supo enderezar la nave por el canal de la reforma, sorteando la ruptura propugnada ¡ay! por la zocatería en pleno.

Vuelva Señor. Pero sepa que, digan lo que digan los jueces, la peña ya le ha condenado y hasta el trilero de la Moncloa se atreve a pedirle explicaciones a despecho de fiscalías. Tendrá que acostumbrarse a la malevolencia de muchos, al desprecio de algunos y a la malísima leche de unos cuantos, precariamente compensada por el agradecimiento y la admiración de quienes no estamos dispuestos a olvidar. España ha cambiado mucho desde su marcha y me temo que no para bien. Jamás sabremos que hubiera sucedido si Su Majestad no hubiera abdicado. Pero eso es otra novela. Bienvenido Señor. Proa a la mar.