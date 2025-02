Carta a los Reyes Magos

Comenta Compartir

Queridos Reyes Magos: no debéis temer por el intruso que trata de desbancaros llamado Santa Claus, Papá Noel o simplemente San Nicolás de Bari, no. ... Para vuestra satisfacción yo nunca os traicionaré. Y siempre estaré con vosotros el día 6 de enero, la fiesta católica de la epifanía que recuerda la visita de tres magos (la palabra mago es muy antigua y en aquella época se utilizaba para designar a los miembros del sacerdocio), o cuatro, pues cuentan que Artabán era el cuarto mago y que se perdió y nunca consiguió llegar a su destino, que acudieron a Belén para darle la bienvenida al Niño Jesús y adorarle. Por eso os pido, una vez más, ahora que aún estáis descansados de lo que se os avecina, me devolváis a mi niñez, a la inocencia, sentirme chiquitín, pues quiero experimentar la ilusión de poder soñar con mi pistola de calamina, que tan poco me duraba, y que me hacía soñar a sentirme poderoso. A poder percibir el revoloteo de las gallinas en el corral corriendo sin rumbo fijo. A pegarme al brasero para paliar un poco el frío invernal, a pesar de tener que sortear la ropa que tendía mi madre alrededor de la camilla. A obedecer a mis padres y acostarme muy temprano para no molestar a Sus Majestades y que pudieran desarrollar su labor, y yo sentirme partícipe de su trabajo por aportar algo de comida para sus camellos y un carajillo para paliar la sed de Sus Majestades. ¡Ah! Y a soñar con la chocolatina; era mi más apreciado tesoro del paquete de caramelos.

También quiero como regalo multitud de sonrisas y un buen puñado de besos que me hagan olvidar cualquier inquietud y que reconstruyan mis dudas en un segundo. Igualmente os pido alguien que me mire incluso cuando estoy dormido, amigos para siempre y que no fallen. Me pido lo de todos los españoles el día del sorteo de Navidad: salud que me dure para toda la vida. Y amor. Os pido cabeza para que pueda tomar decisiones y que también pueda perder la cordura un poco en momentos únicos. Y pido consejos, esperanza y sinceridad. También os pido todos los atardeceres bonitos de Badajoz y mañanas satisfechas con un café y una buena compañía. Y os pido visitas inesperadas que me aburran la soledad. Finalmente, también os pido no tener que rendirme nunca. Tener paciencia. Y, por favor, abundantes lágrimas de felicidad. Y así, queridos Reyes Magos, os pido sonrisas para cada momento, y un puñado más por si alguna falla. Porque, mis queridos Reyes Magos, vivir, como sabéis, es soñar. Y por soñar, hay que pagar.

