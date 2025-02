Carta a los reyes 'no magos'

Cuando era niña, el trance de escribir la carta a los Reyes Magos era un momento de ilusión, pero también una tarea ardua, y hasta estresante. Anuncios en televisión y revistas editadas para la ocasión, te ponían ante la tesitura de tener que elegir, lo ... que supone, también, tener que renunciar. Además, la duda se mantenía una vez enviada la carta, y no eran infrecuentes los cambios de opinión, para desesperación de mis padres.

Ahora, este año, mi carta es distinta. Para mis deseos, no hace falta magia y, por extraño que resulte, veo que la lista es quizá más irrealizable que cuando dependía de Sus Majestades de Oriente.

En primer lugar pido salud para mí y para todas las personas que quiero y aprecio. No es mucho pedir.

También tener fuerza y ánimo para poder desarrollar los proyectos que ahora me rondan. Tampoco parece un imposible.

Pero, a partir de aquí, el tema se complica. Porque pido que nuestros gobernantes, eso que se llama ‘la clase política’ baje a tierra y tome contacto con lo que está sucediendo, con las preocupaciones y anhelos de los gobernados. Debería ser su empeño principal, pero veo con tristeza y desazón que no es así.

Sigo los debates en el Parlamento o en los medios, las cuestiones que plantean y el tono con el que se plantean, y me asalta la sensación de que viven en otro país.

Les veo enzarzados en cuestiones como el control judicial, leyes que afectan a situaciones alejadas de lo que percibo en la calle y que, muchas veces, crean problemas donde no los había en lugar de solucionar los que sí hay. Veo debates estériles, postulados maximalistas, polarización, mapas políticos plagados de ‘líneas rojas’…

Nada de ello aparece en mi carta. En ella sí figuran medidas para que familias, empresas y autónomas puedan sobrevivir a la inflación, acciones decididas para frenar guerras que solo causan pobreza, destrucción y muerte, apoyos a los que cada día luchan por crear empleo, bienestar y riqueza en su entorno, planes de infraestructuras básicas que se trasladen del papel a la obra, normas que no nos ahoguen en burocracia, ni en escenarios fiscales para financiar un gasto desmedido y en muchas ocasiones improductivo, formación y posibilidades reales para que nuestros jóvenes puedan poner en marcha sus proyectos de vida, etcétera.

Me dicen que soy una ilusa, que si pretendo que suceda eso, y más en un año electoral como es 2023, que me vaya olvidando. Pues sí, soy una ilusa. He tratado de mantener siempre la ilusión que tenía de niña. Y ya no me dirijo a Reyes Magos que habitan países lejanos y exóticos, sino a personas de carne y hueso a quienes hemos dado cargo y potestas.

Pueden seguir ignorándome, ignorando también a todas las personas que demandamos soluciones reales a nuestros problemas reales. Pero recuerden, a los Reyes Magos les dejábamos un vasito de leche, una copita de anís y también dulces. A nuestros gobernantes, en cambio, lo que les dejamos es nuestro voto, mi voto, que se renueva cada cuatro años, así que ya se pueden poner a la tarea, porque yo no pienso cambiar mi carta.