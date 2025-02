Carta a los magos

Con el paso de los años me he hecho algo mayor y ya empiezo a sospechar que los Reyes Magos no existen, que es una invención para hacernos creer a los inocentes que nuestros deseos se hacen realidad gracias a esos tres extraños personajes de ... ropaje estrafalario y unas barbas y pelucas que son muy parecidas a las que venden los bazares chinos.

De los tres, el que me parece más real es Baltasar, el negro, aunque a veces he visto que su tez no es muy natural, sino que parece como pintada con tizones. A pesar de esas notas que me hacen dudar sobre su naturaleza y procedencia, yo sigo creyendo en los Reyes Magos, aunque me han fallado muchas veces a complacer mis deseos.

Sin rendirme, llegadas estas fechas redacto la carta con mi mejor letra, la doblo y la meto en un sobre remitido a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Sólo con eso sé que la misiva llega a los destinatarios. Y a esperar hasta el día 5 en que, como me enseñaron desde pequeño, hay que colocar al atardecer los zapatos bien lustrosos en la ventana o en la terraza para que los pajes de la comitiva real se den cuenta de que allí tienen que dejar un regalo.

Normalmente pido cosas para mí, aquello que más ilusión me hace, pero acaso porque son artículos muy caros o difíciles de conseguir, lo que me dejan junto a los zapatos son calcetines, un cinturón, una bufanda, guantes... Cosas de esas que sí, están bien y las usas, pero sólo unos pocos días. Disfrutaba más antes, cuando pedía los juguetes que anunciaban en la tele, pero ahora con la tablet y la videoconsola ya tengo otros gustos.

Por eso este año he decidido no pedir nada para mí y hacerlo por algo que es muy importante y me preocupa a mí y a todos los ciudadanos de Badajoz. Tengo pensado pedirle a los Reyes Magos que consigan que por fin el próximo año el río Guadiana se vea libre por fin de esas plantas invasoras que cubren y pudren sus aguas.

Con ese fin les pediré que este año en lugar de sobre camellos vengan a bordo una plataforma fluvial para la limpieza del río y que durante toda la noche y madrugada del día 6 de enero los pajes se dediquen a arrancar las malas hierbas, causantes de ese mal efecto estético en el río.

Como eso cuesta poco y es fácil de obtener, pediré un saco de carbón para que lo dejen en el despacho del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana porque, un año más, el inefable don Samuel Moraleda sigue sin hacer sus deberes como Dios manda. Y debido a su mala gestión al frente del organismo aquí no podemos cantar ese villancico de «pero mira cómo beben los peces en el río...»