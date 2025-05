Carta a mi estafeta de correos

Comenta Compartir

Querida estafeta de correos de Badajoz: a ti te escribo esta carta, algo desacostumbrado ya, lo asumo, pues hace años que no envío ningún correo ... postal. Aunque si siga recibiendo cartas de Hacienda que dan susto, y a raudales de los bancos, ¿qué les habremos hecho a los bancos para que nos castiguen con su indescifrable correspondencia? Digo desacostumbrado, y es que aunque he encontrado un sobre rebuscando en los cajones, no sé si se siguen vendiendo sellos en los estancos. Por eso ignoro también cuál es el franqueo actual, si llega a un euro o solamente a céntimos de euro.

Recuerdo, querida estafeta de correos, que antaño había sobres con un ribete negro para dar el pésame, que por lo tanto había diferentes modelos de sobres, por ejemplo aquellos donde la dirección iba dentro y se transparentaba. Si recibir una carta podía ser motivo de alegría o contrariedad, ya en tus manos, pero sobre todo después de abrirla y leerla, siempre acababas sorprendiéndote. Para emigrantes, y para los que viajaban mucho, era el medio más útil de estar en contacto con los familiares de los pueblos o las ciudades. Personalmente para mí cuando yo estudiaba en Madrid, como para otros tantos estudiantes fuera de su ciudad, era el medio de comunicarte en que más te explayabas, incluso más que por teléfono. Recuerdo ahora que yo extravié mi colección de sellos, mas conservo postales antiguas, por ejemplo de puerta de Palmas, donde se ven los nostálgicos railes del tranvía. Recuerdo además la sorpresa de un telegrama, y de esa carta perdida que llega años después, porque las cartas finalmente siempre llegan. Sobre todo me acuerdo de la saca de cuero del cartero, cuanto me llamaba la atención, –sigue llamándomela–, profesión de tantísimo movimiento, en ese ir y venir calle por calle. Mas ahora saldré de mi casa, compraré el sello e iré a los buzones de toda la vida, de aquella calle de paso, (de nombre calle Correos) después me quedaré observando los ladrillos vistos de la fachada, sabiendo hoy que dicha fachada es de estilo historicista, aunque la parte del edificio que da a la avenida de Huelva, y que se construyó posteriormente en los años sesenta, no tenga el valor arquitectónico y visual, de la parte que da al paseo de san Francisco. Estafeta, estás en mi presente, todavía más en navidad, de modo que ahí te echo esta carta, (insisto calle Correos) buzón también de los Reyes Magos. Posdata la siguiente: los dos tercetos finales de un soneto, sobre la dirección a la cual sospecho nunca llegaron mis cartas; «El cartero no entiende mis rarezas, / mas si me toma por extravagante, / del cartero mayores sus torpezas. / Pondré por dirección 'Luna menguante' /y al cartero harán falta tres cabezas, /para hallar dirección corta y distante».

