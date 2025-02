Carta (constitucional) a los Reyes

Comenta Compartir

Queridos Reyes Magos: este año que ahora comienza podría ser el año en el que se empezara a cumplir la Constitución que todos los españoles ... nos dimos hace más de cuarenta inviernos y que es, o debiera ser, la norma fundamental que rigiera nuestra convivencia y nuestra comunidad política. Se lo comento, Majestades, porque no sé allá en oriente, pero aquí en este occidente castizo y peninsular, en este viejo trozo de la no menos vieja y cansada Europa, lo de atropellar e incumplir la ley de leyes está a la orden del día. Tirios y troyanos la han venido manoseando, atacando, vaciando y conculcando desde hace décadas, especialmente en los últimos lustros, y ya no puede brillar ni un momento de su vigencia con la satisfacción del deber y la misión cumplidos.

Por ello, desde la altura moral que les concede el trono y la sabiduría, deberían interceder en este poniente ajado para intentar que, al menos, lo esencial de nuestra democracia constitucional recobre su vigor y eficacia. Podrían amonestar a los poderes públicos, especialmente al Ministerio de Interior, a fin de que los derechos humanos se cumplan en nuestras fronteras, que nadie muera en ellas y que ninguna persona corra riesgo alguno sin poder siquiera solicitar asilo o protección. Podrían además acercarse a los portales de las calles y plazas de España para dar de comer al hambriento y de beber al sediento, a todas esas personas sin hogar, sin techo, olvidadas por todos. Y a la Cañada Real de Madrid, donde en pleno corazón de este país tan desigual siguen malviviendo cientos de familias y niños sin luz eléctrica ni calefacción. Porque no tener satisfechas las más mínimas necesidades es un atentado también contra la Constitución y los derechos fundamentales de esas personas, ya que se las está privando de la condición misma de ciudadanas. No sé, Majestades, si sería o no mucho pedir, pero les rogaría que llamaran o visitaran al 'nuevo' líder de la oposición y le conminaran a que de una vez por todas acepte renovar el Consejo General del Poder Judicial, por eso de respetar las leyes y la propia norma fundamental, de la que su partido, dicen, se precia de ser defensor y hasta garante. Que uno de los principales órganos constitucionales del Estado esté bloqueado por el interés espurio de una facción para prorrogar «sine die» la mayoría conservadora en su composición manifiesta una carencia sin igual de altura de Estado, cultura democrática y compromiso constitucional. Ya puestos podrían también mantener alguna que otra reunión con todos los partidos para hacerles ver que lo de renovar los órganos constitucionales, y muy especialmente el Tribunal Constitucional, no consiste en repartirse asientos o cromos, sino en buscar con mayorías cualificadas consensos en torno a candidatos que, con su diferente ideología, reúnan los requisitos y las aptitudes que la Constitución demanda y espera de sus guardianes. Y ya para otro año les hablaré de los decretos-leyes…

