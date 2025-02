La carroza de la caza en Badajoz

Comenta Compartir

En la cabalgata de Reyes de Badajoz hemos tenido la novedad de una carroza dedicada a la caza, subvencionada por la Federación Extremeña de Caza, ... que justifica esta actividad como divertida, y el alcalde lo justifica diciendo que los cazadores no son delincuentes, y que es una actividad necesaria. La muerte de un animal nunca puede ser divertida, es un ser vivo. Otra cosa es que una proliferación de perdices arruine los campos de cereales. Mantener el control necesario, cuando no hay depredadores naturales. Que la caza ha quitado mucha hambre también es cierto. De mascarón de proa, la carroza llevaba a una Diana cazadora. No nos remontemos tan arriba o llegaremos al Paleolítico Superior, y al hombre primitivo abrigado con pieles. Quizá falle, como en los toros, el relevo generacional y haya que enseñar a los niños a matar animales en vez de marcianitos en el videojuego. Eso, de cualquier manera y por muchas campañas que se organicen, tienen muy mala solución.

Cartas a la directora