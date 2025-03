Carriles en el parque

Muchas horas caminando. Muchos días, meses, años. Cientos, miles de cacereños, a lo largo del tiempo, conseguimos generar trochas, atajos, senderos dentro del Parque del ... Príncipe alternativos a los viales de losas o alquitrán que se utilizan para el paso de vehículos de mantenimiento o para bicis, triciclos, cochecitos de bebé y sillas de ruedas.

Somos, éramos, peatones, caminantes y con nuestras pisadas convertimos desniveles imposibles en caminos practicables. Ahora, lo que con tanto ahínco 'construimos' los paseantes, se nos sustrae por las bravas.

Entiendo perfectamente que una hermosa suma de dinero europeo se utilice para facilitar la movilidad urbana. Bueno está unir el Paseo de Cánovas con el Parque del Príncipe a través de las peatonalizaciones de San Pedro de Alcántara y calle Viena. Genial sumar nuevos kilómetros de carriles bici a nuestra ciudad.

Lo que me molesta, me indigna y me hace protestar es que estos nuevos kilómetros se hagan a costa de los paseantes. Puede valer, como nos dicen, que sirvan para promover la «educación vial y de recreo para los menores». Pero, por favor, no me vendan que «servirán como zona de desplazamiento para atravesar la ciudad evitando las áreas de más tráfico». Eso es un chiste malo, malo, malo. En el mejor de los casos, puede que cuatro aficionados a la bici lleguen a utilizarlos con esa finalidad.

Protestaron diversos colectivos; y protesto yo, con las bicis y patinetes tomando mis antiguos caminos como propios. Porque eso es lo que se ha hecho. ¿Es lógico implantar señales de tráfico viario en el interior de un parque? ¿De verdad no hay una manera de señalizar menos agresiva? Y dicho esto, ¿en qué cabeza cabe instalar señales que prohíben a los peatones, a los paseantes –¡en un parque!– moverse por los caminos por ellos trazados?

No lo puedo entender. Estoy indignado.