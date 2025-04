El carril bici que no era

Comenta Compartir

Algo no cuadraba en el futuro carril bici de Badajoz al que me referí este martes en esta columna. Me acerqué a la obra para ... celebrarlo, pero al ver que era adoquinado y no liso, cambié el paso y, decepcionado, me lancé a criticarlo. Vine a explicar que su superficie rugosa no era amiga de un ciclista con las vértebras delicadas salvo que tenga una bici con doble suspensión de 180 milímetros. En resumen, el artículo exponía que la nueva opción no mejoraba la tristemente famosa raya pintada sobre la acera en 2008 a pocos metros. Pero me corrigen para aclararme que el nuevo carril reservado para que circulen las bicis atraviesa los jardines de al lado y que la obra que se ve, a la que yo me refería, es para peatones, como explicaba la noticia reciente que en su día leí en diagonal de manera apresurada, de ahí mi confusión posterior y por la que pido disculpas.

Lo de los carriles bici en Badajoz es para estar vigilante. Hubo un tiempo en que quisimos sumarnos a esa tendencia europea, donde las ciudades son cosidas con viales así para minimizar las molestias del tráfico. Además, surgió la referencia cercana de Sevilla y en Badajoz algunos pensamos que podíamos emularlos porque el desnivel es mínimo. Sí se puede. Pero aquí se ha actuado más por moda que por convencimiento, de ahí nuestra variada colección de carriles, donde ninguno es igual al anterior, cada uno tiene su propia deficiencia de diseño y ha habido algún caso, como en Sinforiano Madroñero, en que se reculó ante la chapuza que se proponía. En el siguiente carril bici que está por venir, el del Paseo Fluvial en la margen izquierda, el primer el desatino ha sido mío. Y esperamos que el último. Cuando esté concluido todos esperamos que sea la referencia para los que vengan después. Y que haya un día en que en Badajoz se pueda circular en bicicleta con fluidez y seguridad. Me temo no obstante que para cuando eso llegue iremos ya todos en patinete.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY