Carracedo, original, auténtico y único

Tu luz, nuestra luz... habrá cielo nuevo y tierra nueva. Así lo creías tú Pepe Carracedo y por eso esperabas y luchabas, a veces cabreado, ... pero sin perder nunca la esperanza en Dios y en los hombres. Todos tenemos anécdotas de Pepe, tanto con respecto a su personalidad como a la vivencia de su ministerio. Esa unidad de vocación y vida al servicio del Reino de Dios. Tiempo habrá de reflexionar y leer en creyente su vida y su ministerio, aunque ya nos adelantó él algo con ese libro recopilación sobre los 25 años del barrio y la parroquia de San Pedro de Alcántara. Traigo a colación hoy la anécdota del domingo en la residencia de La Granadilla: al decir en la Eucaristía que había fallecido este sacerdote, cuando terminé se acercó en primer lugar el «negro», residente de hace unos años, que vivió en Suerte de Saavedra, y me dijo se me ha muerto Pepe, mi amigo, y mi hermano... para mí más que mi familia. Cuando estaba solo y abandonado en la calle, por mi mal vivir, él siempre estuvo pendiente de mí y me trató con una dignidad de hermano. También se acercó María José, hermana de Marina, ella se ha movido en todos los movimientos sociales de Badajoz. Me confesaba que había discutido con él miles de veces, a la vez que ha compartido miles de luchas en favor de los débiles. Recordaba cómo el día de la riada a las 6 de la mañana, estaban los dos camino de la iglesia para abrirla y organizar aquello, iban cogidos de la mano para no resbalarse en el barro y los dos lloraban ante aquella desgracia que les superaba. Dos personas distintas que daban gloria a Dios por este hermano, que hacía creíble el evangelio del domingo. Pepe cura encarnado en el pueblo, uno más entre ellos, trabajó para un nosotros lo más grande y digno posible. Gracias por tu afán y tu seguimiento de Jesús, por tu amor a la humanidad, especialmente a los preferidos de Dios.

Cartas a la directora