Carolina y Rafa

Comenta Compartir

Este mundo actual tan cambiante, y a veces incontrolable, produce angustia, incertidumbre y miedo. Pero si a esto añadimos, en nuestro país, el poder de ... un presidente de gobierno que se mueve más por reacciones y además, encomendando solo a sí mismo, ese miedo e incertidumbre crecen. Incluso sobre nuestro futuro y el de nuestros jóvenes. No hay ningún organismo del Estado que no haya padecido sus devastadoras intromisiones. Durante estos casi cuatro años se ha saltado todas las normas para complacer a sus aliados, fervientes enemigos de su propio país. Los ha sacado de la cárcel, los ha rehabilitado, los ha protegido e incluso les ha entregado la cabeza de Paz Esteban, directora del CNI. Quien no le sirve de peón está amenazado o condenado.

El miedo como amenaza es lo imperante en momentos determinados. Creo que el miedo y el mal están relacionados entre sí. Para Sanchez, la fuente del peligro ya no es la ignorancia sino el conocimiento. Por eso trata de difuminarlo, difuminando así la libertad de expresión «si crees en el conocimiento es peligroso, prueba con la ignorancia», decía el escritor, orador y humorista Mark Twain. Una de las cosas de mayor gravedad de esta legislatura busca esa ignorancia del alumno que conlleva la mala formación y el desconocimiento entre el bien y el mal. En los próximos años comprobaremos los efectos de esta ley dañina e ideológica. Según la Ley Celaá, personas como Rafa Nadal o Carolina Marín no son bien vistas porque exceden las pretensiones mediocres que se les pide a los estudiantes. Tanto para Rafa como para Carolina, según esta nefasta ley de educación, son seres antidemocráticos porque superan el rasero que se le exige a los demás. Todo lo que representan –esfuerzo, dedicación, estudio, sacrificio y humildad– no es ya bien visto para algunos. Ojalá que lo que ha pasado en Andalucía invada todos los rincones de este país para el bienestar de todos los españoles ¡Viva Carolina Marín y Rafa Nadal!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora