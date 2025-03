La carne del ministro

Comenta Compartir

Sea de buena o mala la calidad de la carne que se produce en España, se haga en extensivo o en intensivo, no es un ... ministro de España el que tiene que denostarla, porque le estamos pagando su sueldo todos, también los ganaderos de un tipo y otro, y no debe hacerlo porque ello es traicionar a tu país. Por supuesto que hay producción de carne en macrogranjas o cebaderos, pero eso no es novedad. Hace muchos años que existe. También es cierto que existe la producción extensiva y si alguien es capaz de diferenciar la carne de la una de la otra, que le diga al ministro cómo, porque él no lo sabe y habla de oídas.

Hay toda una campaña globalista contra la producción de carne de rumiantes, que son los que producen gases como el metano, que tiene un gran efecto invernadero. La cosa va de perseguir a las macrogranjas, que las hay de todas las especies, porque además de contaminar el aire, contaminan el suelo y el agua, y es que cuando se juntan miles de animales los problemas de suministro y evacuación de residuos se incrementan, pero para que estas contaminaciones no se produzcan supongo que están las consejerías de Medio Ambiente de las comunidades y las organizaciones ecologistas. Creo que si a los agricultores y ganaderos les pagaran lo justo por sus productos, habría ganaderías más pequeñas y menos macrogranjas, y además los pueblos estarían menos despoblados, pero desgraciadamente no es así, lo que da pie a que se hagan grandes explotaciones intensivas, industriales, con todos sus inconvenientes. Obviamente tenemos que tender a evitar la contaminación del medio ambiente, pero ello tiene un precio. Es como la luz, que si queremos descarbonizar su producción, tendremos que pagarla más cara, y lo mismo puede ocurrir con la carne, que se convierta en un artículo de lujo, o que sea vegetal como quieren algunos... La mayoría de la carne que se consume procede de animales de macrogranjas, así que ya saben que es de mala calidad.

Cartas a la directora