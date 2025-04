Un carnaval polémico

Con la celebración del Carnaval en el pueblo de mis amores, quisiera escribir sobre el recuerdo de unos carnavales celebrados en Villanueva del Fresno y ... que fueron objeto de comentarios y críticas en la prensa no solo regional, sino nacional. Cómo sería la «cosa», que llegaron también a encontrar eco en la televisión local extremeña e incluso en los canales de televisión, incluida TVE. Algunos recordarán aquellos carnavales del año 1990. Fueron organizados, paradójicamente, por la Cofradía del Cristo de la Expiración. Este pintoresco e irreverente hecho hizo que nuestro diario regional HOY publicara una nota al respecto bajo el título 'Una cofradía de penitencia no debe organizar carnavales'. La pequeña crónica rezaba así: «Ante la noticia de que la junta directiva de la Cofradía del Cristo, de Villanueva del Fresno, ha asumido este año la organización de las fiestas de carnaval en dicha población, el Obispado de Badajoz ha emitido un comunicado en el que manifiesta que 'Las autoridades eclesiásticas de la diócesis y de la parroquia son ajenas a semejante decisión' y, recordando que el fin de las cofradías y hermandades es el culto público, manifiesta que cualquier actuación, como la antes referida, queda de antemano desautorizada».

Como desgraciadamente suele ocurrir en estos casos, las noticias comenzaron a tergiversarse, y cada medio y cada contertulio, de esos que de todo saben y de todo opinan (eruditos a la violeta) daba su opinión, a cual más dispar. El telediario de TVE de las tres de la tarde del 27 de febrero informaba, equivocada y quién sabe si maliciosamente, que el obispo de Badajoz, Antonio Montero, se oponía a la fiesta de Carnaval. Era esta, desde luego, una errónea interpretación de la nota que el obispado hizo pública. Si esto lo afirmaba la televisión 'oficial' excuso decirles lo que vomitaron los canales tremendistas y amarillentos.

Como no podía ser de otra forma, don Antonio salió a la palestra manifestando que no solo no tenía nada en contra de los carnavales, sino que era una fiesta que veía con simpatía. Es una expansión del pueblo –vino a decir–, con evidentes raíces cristianas, toda vez que es la ocasión para despedir el tiempo ordinario por el inicio de la Cuaresma. Destacó también el hecho positivo de que los carnavales en la región eran una fiesta con tradición familiar «en la que participan, y muy activamente, los niños».

Hay que añadir que, a raíz de la lógica crítica del Obispado a que la Cofradía del Cristo de Villanueva del Fresno organizara los carnavales, el grupo de penitentes se descolgó de su organización, la cual continuaron unos comerciantes de la localidad, algunos de los cuales –eso sí– pertenecían también a la cofradía.

Algún cofrade, que desde el principio se mostró contrario a que fuera la cofradía la organizadora del acto, quiso dimitir de su cargo (no recuerdo si al final dimitió). Lo que sí es seguro es que las más de 200.000 pesetas recaudadas con el taquillaje de los actos y con la subasta de la barra del bar fueron a parar a la organización de las fiestas del Cristo, que se celebraría en septiembre.