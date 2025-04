Comenta Compartir

Estamos en la época. Había muchas ganas de fiesta después de la dichosa pandemia y asistimos a los estertores de ese contradictorio carnaval inverso, pues ... para muchos, el mejor disfraz de carnaval sería quitarse la careta que llevan puesta durante todo el año. Digo más: creo que todos debemos incluirnos en esa mascarada permanente. Porque nos hemos acostumbrado a ese envoltorio hierático y, como vulgares nueces impersonales, cada vez se nos hace más difícil desprendernos del blindaje que supone esa cascarilla insulsa por temor a mostrar nuestra verdadera y desnuda faz. Así, detrás de la máscara que esconde nuestras imperfecciones y miserias humanas, deseamos siempre circular entre la gente para que nos invada esa cómoda sensación de impunidad basada en la mentira, la impunidad de esconder lo que verdaderamente somos. Es posible de esta forma mirar largamente, casi con insolencia, a ojos de otro modo amenazantes, y experimentar el también placentero efecto de desconcierto en el prójimo. Rostros bien conocidos te mirarán, pero no te verán. La carcasa del anonimato surtirá así un alcance impredecible porque –creemos– que no somos nosotros, los de siempre, sino una especie de fantasmas fuera de los cotidianos físicos prestos a actuar osadamente en busca de logros impensables. Como seres clónicos a recaudo del qué dirán, este artificio tal vez nos permita percibir la realidad desde un exterior insospechado, porque anhelamos permanentemente dejar de ser esclavos de un complejo sistema impuesto, liberados de las ataduras que no conseguimos quebrar. Y en lugar de enfrentarnos a ello con valentía, nos disfrazamos para ir por la vida de listos que miran por encima del hombro al vecino. Salimos a la calle vestidos de limpio y olvidados de los trapos sucios con los que nos hemos acostumbrado a conducirnos en casa, y nos da la impresión de que nuestros opresores no nos reconocen.

Pero este esfuerzo carnavalesco en la vida cotidiana suele ser infructuoso. Si prestamos atención, con desolación observaremos que los demás han tenido la misma idea y circulan junto a nosotros envueltos en su propio anonimato hecho del mismo embuste. No veremos ojos conocidos, sino más máscaras inexpresivas. Ya no tiene sentido nuestra osadía porque volveremos a ser nosotros los que soportamos desconcierto y sensación de amenaza: todos son fantasmas que también quieren estar fuera de sus particulares grilletes escondiendo su mentira: amigos o personas a las que apreciabas que te traicionan o políticos en los que confiaste que te engañan. Nuestra farsa no sirve de nada porque no hay carnavales individuales, sino mascarada general y permanente sin un sitio específico en el calendario. El entierro de la sardina con su cohorte de plañideras no solo sucede el Martes de Carnaval, sino que tiene lugar todas las noches del año, soterrando sin remedio nuestras ambiciones irrealizables. Al día siguiente vuelven a aflorar los cotidianos temores y frustraciones que nosotros mismos generamos. Y cansinamente vestimos de nuevo el disfraz habitual que jamás conseguimos dejar colgado en la percha de nuestros deseos. Ser uno mismo es cada vez más difícil.

