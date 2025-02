Esto no es carnaval

Comenta Compartir

Cuando el Ayuntamiento de Badajoz celebre el éxito y haga balance del Carnaval de Badajoz, no se olvide de apuntar en el debe su dejación de responsabilidad en la limpieza de la basura y restos de todo tipo en el entorno de las calles por ... las que discurre. Que nadie me diga que han recogido durante Carnaval no sé cuántas toneladas de basura más de la habitual y que han baldeado no sé cuántas calles, puesto que es evidente que restaban muchas calles por baldear en condiciones y más basura por retirar. No me vale que se proceda, como inveteradamente se hace durante el Carnaval, a limpiar lo necesario para que puedan discurrir peatones y vehículos sin que les intercepte literalmente el paso la basura y a partir del miércoles de ceniza ir poquito a poquito devolviendo a la ciudad a la limpieza tolerable. Esta práctica insólita en cualquier ciudad civilizada que se precie debe terminar ya y ser este 2022 el último año que suceda. No me puedo creer que no sea posible hacerlo de otro modo, aunque tengan que gastar más, contratar más personal o pagar más horas extraordinarias y, a la par, ser mucho más eficientes en la planificación y en la gestión de la limpieza de una celebración como esta. Hay otras fiestas en España que ponen a prueba en igual o mayor medida la limpieza y la protección de los bienes públicos, véase San Fermín, que no resisten comparación con lo que aquí sucede. El Carnaval es una fiesta extraordinaria para Badajoz y para todo el mundo que nos visita. Por eso ha merecido la consideración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, pero para que siga teniendo la mejor consideración de sus ciudadanos, carnavaleros o no, y de todo el mundo que nos visita, es imprescindible que la maquinaria de limpieza funcione impecablemente también, cada día del Carnaval, no cuando termina, lenta y muy deficientemente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión