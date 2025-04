Moral y política

Comenta Compartir

Cada año, durante las fiestas navideñas y la llegada de los Reyes Magos, resuena el mismo mensaje: solidaridad, ayuda al prójimo y empatía con los ... más vulnerables. Crecí en un colegio concertado donde estos valores eran fundamentales. Nos enseñaron que el verdadero cristianismo consistía en cuidar de los demás, en especial de quienes menos tienen. Por eso, me sigue sorprendiendo cómo muchas de las personas que me inculcaron esos principios defienden ideologías que, en ocasiones, parecen alejarse de esas enseñanzas. ¿Cómo se puede hablar de amor al prójimo y, al mismo tiempo, respaldar políticas que pasan de largo ante las desigualdades? Quizás la respuesta no esté tanto en los valores, sino en la historia. A lo largo del tiempo, la Iglesia ha sido también una institución que ha protegido su lugar en la sociedad, y defender el orden establecido ha sido, en muchos momentos, una forma de preservar su influencia y privilegios. La estabilidad que ofrecen ciertas corrientes políticas ha resultado, a menudo, más cómoda que la incertidumbre del cambio. Sin embargo, los valores que se repiten en las celebraciones navideñas –humildad, justicia y compasión– parecen conectar más con la idea de construir una sociedad donde nadie quede atrás. Los ideales de justicia social y de tender la mano a los más desfavorecidos, resuenan con más fuerza en discursos que buscan transformar que en aquellos que solo pretenden conservar. Quizá este año, mientras celebramos la generosidad de los Reyes Magos, sea el momento de reflexionar sobre si las ideas que defendemos reflejan realmente los valores que decimos tener. Porque, al final, no se puede estar en misa y repicando.

Cartas al director