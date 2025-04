Sobre María de Maeztu

Comenta Compartir

Leí con mucho interés el artículo de Guadalupe Muñoz Álvarez 'María de Maeztu, una maestra ejemplar' aparecido en HOY el sábado 2 de marzo. Efectivamente, ... María de Maeztu tuvo y tiene mucha importancia en la formación de la mujer española. No obstante, en el citado artículo se hacen algunas afirmaciones erróneas que me gustaría aclarar. Cuando María de Maeztu funda la Residencia de Señoritas (1915), Clara Campoamor acaba de empezar el Bachillerato (1914) con lo cual difícilmente «pudo seguir sus criterios progresistas». El Instituto-Escuela fue creado por la Junta para la ampliación de estudios en 1918, por tanto no se pudo transformar en la Institución Libre de Enseñanza que había sido fundada por Francisco Giner en 1876. El Lyceum Club Femenino (no Liceum) se gesta en los salones de la Residencia de Señoritas y María de Maeztu fue su primera presidenta, pero no es el resultado de la transformación de la ILE sino una asociación de mujeres que recoge sus ideas. Efectivamente, María de Maeztu «merece un especial recuerdo», pero siendo fiel a los hechos y a las fechas.

Cartas a la directora