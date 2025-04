Abandonados por la justicia

Comenta Compartir

Los equipos técnicos forenses de la administración de Justicia del territorio no transferido siguen reclamando la falta de reconocimiento de su labor profesional por parte ... de la administración de justicia. El trabajo que desarrollan estos equipos, compuestos por psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales forenses, comporta una gran responsabilidad y una importante especialización, que no está siendo reconocida ni laboral ni económicamente por la entidad pública a la que pertenecen. Estos profesionales, a los que se exige una alta cualificación y que están adscritos a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se mantienen bajo la condición de personal laboral, figura que, de hecho, no está reconocida por la UE (Bruselas ya ha exigido a España su regulación y conversión en funcionarios). Su trabajo consiste en la realización de informes periciales en el ámbito de su disciplina profesional, igual que lo hacen los médicos forenses en la suya. Junto a estos profesionales, que sin embargo son reconocidos, forman parte de las unidades de valoración integral forense, en las que se atienden los casos de violencia de género, mediante la emisión de informes integrales que posteriormente son ratificados en juicio.

Desde el 24 de mayo se ha iniciado una huelga por parte de estos profesionales y del resto del personal laboral de la justicia, convocada por CC OO, que está siendo ampliamente secundada por los equipos técnicos forenses. Como consecuencia de los paros que conlleva dicha huelga se están suspendiendo juicios de menores infractores, exploraciones de menores víctimas de abuso sexual, entrevistas con familias en conflicto, procedimientos de violencia de género y un largo etcétera que repercute a las personas más vulnerables inmersas en los procedimientos judiciales. Sin embargo y hasta el momento, esta circunstancia no está siendo considerada ni por el Ministerio de Justicia ni por otras instituciones que tan alto alzan la voz en pro de la protección de estos colectivos, pues no tienen en cuenta que son estos psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales forenses quienes los atienden de forma directa, objetiva y profesional dentro del engranaje judicial.

Cartas al director