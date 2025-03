Hasta aquí, señor Sánchez

Comenta Compartir

Hasta aquí he llegado. Me han superado las lágrimas de quien más quiero cuando horrorizada me trasladaba ¿para qué sirve aquello que yo estudio, qué ... sentido tiene el ordenamiento jurídico en este país, qué significado cobra el derecho constitucional el derecho comunitario, el orden político, la Norma Suprema...? Sánchez ha conseguido que una joven ya no sepa hacia dónde mirar para reconocer aquellos valores en los que como ciudadana de la democracia nació, creció y en los que fue educada. Ha conseguido que cada acto, gesto, mirada, puesta en escena haga vomitivo el personaje que encarna y con ello hacernos sentir que nuestra nación nos parezca la casa de los horrores. Porque Sánchez continúa enfundado en el traje a través del cual ya puedo ver al dictador más diabólico que ningún país de esta Europa occidental ha conocido en la era de la democracia. Él y su bestiario particular, aquellos que le acompañan en esta senda de enajenación que ha trazado y en la que pretende sumergir a un pueblo que en 40 años no ha sentido tanto el espanto, la vergüenza, la repugnancia, el abandono el desprecio y todo lo más execrable de un presidente del gobierno que lleva por bandera la mentira, la hipocresía y el amor a sí mismo. Desprecia a los españoles que como yo creíamos que esto iba de libertad e igualdad. Verle en la televisión me produce arcadas. No tengo ni idea que acontecerá en este país, dependiendo cual sea su próximo objetivo así continuaremos con la repugnancia de sus palabras. Si se ha permitido decir que los violentos del pasado ya no lo son, que malversar no es delito ni tampoco la sedición y tan innumerables barbaridades, por qué razón no voy a poder llamarte indeseable. Todo para continuar en la perpetuidad del poder, del autoritarismo supremacista en un país donde la democracia cada vez está más lejos y las consecuencias de su soberbia y arrogancia más cerca... en forma de autocracia. Su peligrosidad asusta y los palmeros que le rodean deberían pensar con quién hacen este viaje.

Cartas a la directora