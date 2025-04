Sin noticias de Dios, así es como se nos ha presentado la Navidad a través de los medios de comunicación. La existencia del nacimiento de ... Jesús hace más de 2.000 años no apareció en los contenidos mediáticos de la celebración del 24 y 25 de diciembre. Sin embargo, irrumpe en escena año tras año ese señor barrigón vestido de rojo con un trineo que sobrevuela los hogares españoles la noche de Navidad y los niños, henchidos de alegría, reciben los regalos que desde el Polo Norte transportan en un trineo tirado por renos. Hemos sustituido el portal de belén, el pesebre del Niño Dios, a María y a José, por el mundo anglosajón y escandinavo que nos regala al abuelo Claus y su Rudolf particular para inundar a los niños de este país de una dosis añadida de materialismo.

Así las cosas, yo me pregunto ¿porqué el nacimiento de Jesús ha desparecido de la idea de la Navidad y porqué el sentido de esta celebración, que no es otro que la venida al mundo del hijo de Dios, ni se verbaliza ni se manifiesta en los medios en esta fecha? Envueltos en un paganismo silencioso y conformista, vamos caminando hacia un lugar en el que Dios no está presente, se ha borrado su figura y se sustituye por el personaje de Laponia, ciervos que vuelan y él mismo trepando por el balcón.

No es Jesús el que hace despertar a los niños la ilusión del 25, no es el Niño Dios el que hace sonreír, son los paquetes de regalos que nos obsequian desde lo polar para creernos más felices Hasta el mismo día de Reyes, el 6 de enero, se repite la historia pero en forma de camellos. Todos juntos, Santa Claus, Melchor Gaspar y Baltasar, todos con regalos y el mayor regalo, el niño Dios, olvidado en el portall. Una Navidad vestida de luces, polvorones y turrón, y sin noticias de Dios.