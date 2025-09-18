El pasado jueves, el curso comenzó con un incidente que dificultó gravemente el desarrollo de la jornada: numerosas rutas de transporte escolar no funcionaron. El ... resultado fue que más de 5.000 alumnos no pudieron asistir al centro esa mañana, de acuerdo con los medios de comunicación. Un «contratiempo» ya de por sí grave, puesto que tiempo de sobra ha habido durante el verano para organizar el principio de curso, pero no tanto como el hecho de que haya tardado casi una semana en solventarse el problema.

La consejería dio instrucciones al profesorado en un comunicado para que ofrecieran clases telemáticas al alumnado al que le fuera imposible desplazarse al centro. Quizá con esto, y desde el punto de vista de la consejería, el problema había quedado solucionado, pero entre los demás miembros de la comunidad educativa, que recordamos los numerosos inconvenientes que la enseñanza online trajo durante el confinamiento, la sensación de malestar se fue acrecentando a ritmo vertiginoso. Sobre todo para los chicos a los que, de algún modo, se les ha dificultado su derecho fundamental a la educación, pero también para los docentes, que empezamos a acusar la increíble frecuencia con la que se nos pide arrimar el hombro para paliar los errores ajenos.

Por desgracia, el incidente acontecido con el transporte escolar es solo una gota más en un vaso que lleva tiempo rebosando. Gran número de docentes sufriendo ansiedad, depresión, cansancio. La sensación es la de que el menosprecio hacia nuestra profesión cada día es mayor. Nunca se acostumbra uno a recibir comentarios despectivos por una sociedad que, lejos de aquilatar una labor tan crucial como la nuestra, acostumbra a minusvalorarla. Son incontables las veces que he escuchado burlarse acerca de «lo bien que viven los profesores» o de la falacia comúnmente aceptada de que disfrutamos de dos meses de vacaciones en verano. Nunca, sin embargo, se hacen referencias al hecho de que seamos los funcionarios de nivel A1 con menor sueldo, a que tengamos un sistema de oposiciones emponzoñado por la subjetividad, o a que el respeto hacia nosotros dentro del aula ya no se nos garantice como un derecho, sino como algo que de inicio está perdido. Del hecho de que en Extremadura tengamos el salario más bajo ya hablaremos otro día, el 7 de octubre, más concretamente. Vilipendios todos que, se supone, debemos aceptar enarbolando la bandera de la vocación.

Este inicio de curso se ha reabierto la herida de saber que la educación es la última en la lista de prioridades. Una guerra en la que el campo de batalla son los alumnos quienes, no debemos olvidar, son los grandes perjudicados. El pedagogo Paulo Freire decía que «la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo». Hoy, esas personas que mañana podrían cambiar el mundo son las mismas que sufren las fallas de las nuevas leyes educativas, las que ocupan aulas cada vez más abarrotadas, las que esta semana ni siquiera han podido asistir a clase.