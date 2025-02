La semana pasada, mi grupo de amigos despidió al último perro que había estado con nosotros desde la adolescencia. El primero en dejarnos fue mi Garibaldi. Después, Yaco y Lolo. El martes, Dylan. Los años se han ido y se los ha llevado consigo a ... todos. Nosotros seguimos aquí, pero el tiempo ha pasado también por nosotros.

Parece este un hecho que no precisa ser recordado, pero es una tendencia bastante extendida la de aferrarse a la ficción de una juventud eterna. Quizá la mía sea una generación que peca en exceso de este vicio. Con frecuencia oigo hablar de una adolescencia tardía o prolongada para referirse a ella. Generación de treintañeros al socaire de sus padres, muchos no se han iniciado aún en la vida laboral; otros, aún estancados en la vida estudiantil. Generación de cristal, acomodada, sobreprotegida, perdida. Adjetivos calificativos hay muchos, y todos despectivos. Generación castigada, diría yo, por los prejuicios de quienes han olvidado señalar a los verdaderos culpables de la sobreprotección mientras obvian que el acceso a la vivienda cada día es más prohibitivo; los sueldos, cada vez más precarios; y la falta de salud mental, un problema cada vez más extendido. Ante esta perspectiva, no es raro que tantos hayan optado por dejarse llevar por la comodidad antes que arrojarse a la incertidumbre.

Aficionados a pasear por el cementerio de la memoria, volvemos a leer 'Crepúsculo', 'Memorias de Idhún' o 'Harry Potter'; y seguimos eligiendo Green Day, Miley Cyrus, la Creedence o Scorpions, bandas sonoras de nuestra adolescencia, cada vez que la el día se torne gris. Pero eventualmente llega un momento que nos hace recordar que la arena sigue cayendo en la base del reloj. Se van Garibaldi, Yaco, Lolo, Dylan… y entonces comprendemos eso que decía Gil de Biedma de que «la vida iba en serio».

Seamos autocríticos, que no injustos: no somos la única generación que alguna vez se ha resignado ante el paso del tiempo. La nostalgia es esa piedra con la que todos seguimos tropezando. Tampoco seremos la única en darse cuenta de que vivir es dejar ir, no solo a los seres queridos, sino también a nuestro pasado. También a nuestra juventud. La madurez, la vejez, todo eso llegará sin importar los medios que pongamos para retrasarlo.

Al menos a esta generación le queda el consuelo (o el orgullo) de haber postergado no solo la adolescencia, sino también lo que merecía la pena conservar de ella. Quince años después, seguimos juntos para calmar el dolor, incluso cuando «es solo un perro» el que lo provoca; para «despertarnos cuando acabe septiembre», o noviembre, o enero, o febrero. O cualquiera que sea la fecha que cada año reabra las heridas de guerra. Pero «la desagradable verdad va asomando» y llegará un día en el que ya no estaremos todos. Seguirán pasando los años y seguirán llegando las pérdidas: mascotas, familiares, amigos y, finalmente, seremos nosotros los que motivaremos las lágrimas. Sí, definitivamente, la vida iba en serio, y avanzaba siempre hacia delante, mientras nosotros mirábamos para atrás.