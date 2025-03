La vergüenza de los inocentes

Como ya es costumbre en muchos los españoles, la semana pasada decidí aprovechar el puente de la Constitución para viajar fuera del país. Un recorrido ... por varias ciudades italianas que llegaba a su fin en la Serenísima Venecia. Pero lo que bien empieza no siempre bien acaba. Fue en el ocaso de nuestra travesía, cuando uno de esos rateros que acechan a turistas incautos decidió echarnos el ojo.

Un tipo majísimo el carterista, todo hay que decirlo. Nos abrió paso entre la multitud y nos cedió su sitio en el vaporetto para que tuviéramos mejor vista de la ciudad flotante desde el canal. Un encanto, vaya, un gusto cruzarse con gente así. Pero entonces el tipo se bajó en la primera parada y el bolsillo empezó a quejarse de que algo faltaba. Cariacontecidos, nos miramos con el rubor propio del pardillo al que acaban de tomar el pelo.

Bien es sabido que se cazan más moscas con miel que con hiel. De nada sirven a toro pasado los lastimeros «ay, alma cándida» y los «no pongas ojos de cordero degollado que parece que te acabas de caer del guindo y no te has dado cuenta de que ese lobo lo único que tenía de cordero era la piel». Tampoco importa cuántas veces te repitas el clásico «baja ya de la parra, que de bueno eres tonto y ser un pedazo de pan no tiene gracia cuando te conviertes en pan comido». Ya se sabe que la malicia se nutre de la bondad del inocente. Mejor es tener un as guardado bajo la manga; el colmillo retorcido y «ciertos asomos de bellaco», como los que se atribuía Sancho Panza. Que en una sociedad dominada por los valores de la picaresca es preferible ser verdugo antes que víctima, porque el primero siempre siente orgullo y el segundo vergüenza.

Con qué facilidad lo que empieza como unas vacaciones idílicas puede convertirse en una espiral de reproches. Culpa mía por dejarme engañar como un chorlito, claro. ¿De quién si no? ¿Acaso en nuestra lengua no acapara la inocencia las connotaciones negativas? La maldad es astuta y juega con la sensación de culpa inherente a la víctima. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo (y el disgusto), fui consciente de la futilidad de mis lamentos. En fin, yo no había robado a nadie. Tampoco había utilizado la bondad para disfrazar mis malas intenciones, costumbre cada vez más extendida y responsable de que se nos enseñe a desconfiar de la bondad y a renegar de ella.

Imposible no recordar a Gisélle Pélicot cuando reivindicó un cambio de lado en la vergüenza. Enseñanza extrapolable a muchos ámbitos y que debemos seguir recordando por su dificultad para ser puesta en práctica. Da igual si se trata de una mujer maltratada, un niño que sufre bullying o un turista que baja la guardia en la estación de tren. Nadie está exento de convertirse en uno de ellos. Para entonces, que la vergüenza no nos haga olvidar quién es el verdadero culpable.