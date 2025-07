Tradiciones

Las bodas son para el verano. Certifico este hecho un año más después de perder la cuenta de la cantidad de vídeos y fotos que ... este mes se han apoderado del feed en las redes sociales. Sin embargo, en los últimos tiempos, en estos extensísimos reportajes he empezado a apreciar una novedad que muchas de estas celebraciones tienen en común: la necesidad de ostentación.

De todos es sabido que las bodas no siempre han tenido que ver con el amor, si bien parece que ahora tienen mucho que ver con el derroche. Celebraciones excéntricas y costosas financiadas por padres e invitados (que deberían empezar a considerarse más bien benefactores). La necesidad de aparentar coronando su propia cúspide. Nada es comparable, por supuesto, a la sonada boda de Jeff Bezos, quien invirtió, según se estima, entre veinte y treinta millones de dólares en celebrar una fiesta en San Giorgio Maggiore. Lo que me lleva a preguntarme: si con un sueldo medio, no nos importa endeudarnos para festejar un solo día, ¿qué excentricidades más haríamos si tuviéramos el dinero del creador de Amazon?

Vaya por delante que me parece tan legítimo gastarse el sueldo en celebrar las nupcias como en cualquier otro menester que sea motivo de disfrute y que, aunque cada vez me resulta más tedioso asistir a este tipo de eventos, uno debe aceptar las decisiones de los demás aunque no concuerde con ellas. El problema, en mi opinión, reside en que existe el peligro de que socialmente se acabe validando solo una forma de disfrute. Las celebraciones fastuosas (de cualquier índole) son moda, y las modas tienden a menospreciar a quienes rehúsan seguirlas.

Las bodas fastuosas son moda y las modas tienden a menospreciar a quienes rehúsan seguirlas

Siempre ha habido personas que se salen de la norma: las que prefieren casarse en un ayuntamiento; que eligen otro tipo de entretenimientos por encima de la televisión o las discotecas; o a las que cumpleaños, comuniones o navidades no les suscitan ningún deleite. Personas que, bien por decisión propia bien por protocolo social, suelen acompañar a familiares y amigos en estos eventos que tanto les desagradan. Sin embargo, parece que cuesta más aceptar que alguien no perpetre ciertas tradiciones. La tendencia más extendida es la de llevarse las manos a la cabeza e iniciar una contrargumentación no solicitada para sacarlos de su error, ya se sabe que «no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado».

A veces me pregunto de dónde nos viene esa necesidad de interferir en la vida de otros. Por qué el ver a algunos desviarse del camino marcado nos produce un prurito tan difícil de aplacar. Mi optimismo me hace creer que, en la mayoría de las ocasiones, esta actitud no está motivada por la malicia, a veces, incluso, es por todo lo contrario: porque no queremos que alguien se pierda lo que consideramos una maravillosa experiencia. Por desgracia, también creo que la caridad siempre alberga cierto egoísmo y convendría ser cautos: la incapacidad para entender el punto de vista del otro es, probablemente, lo que mas dificulta la convivencia.