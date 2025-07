La semana pasada recibimos la noticia de la muerte del futbolista de 28 años Diogo Jota y de su hermano en un accidente de coche. ... A causa de un supuesto reventón en la rueda, el jugador portugués deja atrás tres hijos, una mujer con la que se acababa de casar y una exitosa carrera en el Liverpool.

La conmoción por el trágico suceso ha trascendido más allá del mundo del fútbol, quizá no solo por la juventud de las víctimas, sino porque somos conscientes de que, si se dieran las circunstancias, ese final podría convertirse también en el de cualquiera de nosotros. Casi todos los días se pueden leer noticias sobre accidentes de coches. Por desgracia, quien, más quien menos, conoce a alguien que ha protagonizado este tipo de noticias: familiares y amigos que nos dejaron antes de tiempo a causa de un desgraciado incidente en la carretera.

No puedo evitar sentir, sin embargo, que la concienciación acerca del peligro que entraña la carretera solo aflora cuando un suceso como este se hace mediático y es una persona célebre quien lo protagoniza. Recuerdo un caso similar al de Diogo Jota acontecido unos años atrás. En esa ocasión, fue el actor Paul Walker quien perdía la vida. El accidente también fue muy lamentado a nivel global, pero no impidió que, poco después, volviera a disminuir la percepción del peligro: sigue habiendo quien se pone al volante con una cerveza de más, quien prescinde del cinturón o quién sobrepasa de forma exagerada la velocidad máxima de la vía. Creo que los accidentes de personas célebres evidencian que uno de los problemas que resultan más amenazantes para la seguridad vial es el hecho de que los coches ya no se entiendan simplemente como medios de transporte, sino como símbolos de poder social. Un símbolo que, a diferencia de otros, no solo está al alcance de las celebridades. No es necesario tener un Lamborghini, hay muchas marcas más económicas que ofrecen modelos sofisticados y elegantes. Modelos que, cada vez con más frecuencia, vemos circular por la carretera y que fácilmente pueden sobrepasar con creces los límites de velocidad. Una vez hecha la inversión, es fácil sucumbir a la tentación de presumir de motor, acelerar más de la cuenta, realizar adelantamientos imprudentes, aparcamientos en lugares que dificultan la visibilidad u otras imprudencias que algunos conductores acaban cometiendo con el fin de hacer alarde. Lo peor de todo este asunto es que la prudencia tampoco garantiza la seguridad. No importa si es usted una estrella de cine, un jugador de la Premier League o un funcionario del estado. La vida, tal y como la conocemos, puede cambiar en solo un instante. Cualquiera puede cometer un error, pero los que cometemos por la necesidad de dar cierta imagen ante los demás suelen reportar consecuencias mucho más dolorosas, así que no vivan ustedes nunca en función de otros porque, como decía Quevedo, «Ayer se fue, mañana no ha llegado y hoy se está yendo sin parar un punto».