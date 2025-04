Un paso adelante, dos hacia atrás

Hace ya casi tres meses que el 'caso Errejón' salió a la luz. El revuelo fue inmediato, pero también breve. Apenas unos días después, con ... la tragedia de Valencia, el asunto quedó en segundo plano. Esta semana, con la celebración del juicio y la difusión de las declaraciones de acusado y demandante, el nombre del exportavoz de Sumar vuelve a encabezar la lista de tendencias. Y esperemos que, esta vez, el asunto no se diluya tan pronto como en octubre, pues este caso tiene una mayor trascendencia social de la que a priori parece.

Siempre he considerado el feminismo un asunto muy serio. Una lucha de décadas que ha propiciado, a base de esfuerzo y sufrimiento, que las mujeres hayamos ido adquiriendo los derechos que nos eran negados, hasta llegar a la situación en la que nos encontramos hoy. Desde hace algún tiempo, sin embargo, he observado, en generaciones jóvenes y no tan jóvenes, que esta palabra adquirido una connotación negativa y que en ocasiones se utiliza, incluso, como insulto.

El feminismo, por definición, se propone garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre los dos sexos, así como eliminar cualquier tipo de discriminaciones y violencias hacia la mujer. Teniendo esto en cuenta, resulta difícil entender que la palabra se utilice en sentido peyorativo. ¿Qué ha pasado entonces? Quizá lo que ha ocurrido es que el término se ha devaluado a causa de haber sido utilizado como discurso político en pos del beneficio propio y no del social. Una palabra para enfrentar sexos e ideologías. El clásico «divide et impera», que en política puede tener utilidad, pero que atenta contra la naturaleza misma del feminismo que reivindica. Y, aunque esto sea lo que demuestran los actos de Errejón y compañía, no olvidemos que, como dijo la activista Jane Galvin Lewis, «no hace falta ser anti-hombre para ser pro-mujer».

Lo cierto es que ya da igual si el exportavoz es o no declarado culpable. La hipocresía ha quedado al descubierto y ha dejado al feminismo herido de gravedad. ¿Cómo rebatir ahora a los detractores del movimiento? Todos sospechamos de la complicidad del partido en el asunto. Todos hemos escuchado a Errejón decir que «solo sí es sí» era una simple consigna «y la gente no habla así en la vida real». Ante este panorama tan desolador, solo queda preguntarse si no será verdad que el feminismo está degenerando hasta adoptar actitudes absurdas y cruzar los dedos porque no haya que volver a reconstruirlo desde cero. ¿Quién lo iba a decir? Resulta que esto iba de algo más que pintar los bancos de morado y pegarle patadas al diccionario. Al fin y al cabo, ¿adónde nos han llevado esas medidas que tanto prometían? Una vez más, a una mujer declarando en el estrado ante un juez que la cuestiona y la violenta. Mientras, la persona que se comprometió a velar por su seguridad y sus derechos sentada en el banquillo de los acusados, transmitiendo un claro mensaje: el «hermana, yo sí te creo» tenía matices que olvidó mencionar.