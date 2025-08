Unos pajaritos

Cinco años han pasado ya desde que el autor extremeño Luis Roso se embarcó en la aventura —o locura, según se mire— de organizar un ... festival de Novela Negra en la Sierra de Gata. Supongo que los lectores aficionados al género habrán oído hablar de BCNegra, Semana Negra de Gijón o Valencia Negra, eventos todos ellos de gran prestigio en nuestro país. Desde esa primera edición en 2021, el nombre Gata Negra resuena con fuerza entre estos gigantes del sector. Gracias al escritor moralejano, Extremadura cuenta con su propio festival literario, un festival que, a pesar de su corta vida, ya se ha elevado a la categoría de referente nacional.

Cada agosto, durante seis días, la literatura se convierte en absoluta protagonista en nuestra región; pero también, durante casi una semana, autores y lectores tienen la posibilidad de recorrer la comarca, de empaparse de las costumbres de la zona, disfrutar de sus paisajes y, sobre todo, de su gente. No es de extrañar, pues, que cada vez más autores manifiesten su deseo de formar parte de la lista de invitados al festival. Algunos, incluso, nos hemos enamorado tanto de esta tierra, que la hemos elegido como escenario para nuestras novelas.

Como autora y, sobre todo, como extremeña, me gustaría resaltar que el hecho de que escritores de diversos puntos del país quieran reservar una semana de sus vacaciones para visitar nuestra región no es baladí en absoluto. Extremadura, tierra que a menudo parece borrada de la memoria, cada agosto se convierte en epicentro cultural y lugar de congregación de autores de renombre. Por eso me sigue sorprendiendo la poca presencia que este festival (como otros eventos que tienen lugar en nuestra tierra) tiene en los medios de comunicación. A veces, somos nosotros mismos los que no sabemos valorar nuestras raíces; los que no ejercemos de profetas en nuestra tierra.

Creo que parte de la magia de este festival reside en que nos recuerda que en Extremadura también hay talento y cultura; hay pasado y hay presente; pero, sobre todo, hay futuro. El mundo editorial ya se ha dado cuenta, solo falta que lo hagamos los propios extremeños.

Durante la pasada edición se me vino a la mente la siguiente cita: «los pájaros van uno a uno a posarse sobre el espino, luego, de pronto, se levantan todos juntos: bella bandada». Esta frase la empleó Dámaso Alonso para definir al Grupo del 27, una generación de autores unidos por la amistad. Siempre se ha dicho que el oficio de escritor es solitario y que existe gran competencia entre escritores y editoriales; pero yo, que tuve la suerte de dar mis primeros pasos en la Sierra de Gata, pude desmontar pronto estos mitos. El festival que Luis Roso ha regalado a su tierra es todo lo contrario: autores, lectores, paisanos… convivimos aprendiendo los unos de los otros y, por encima de todo, nos convertimos en amigos. Un año más, estos pajaritos que llegan a Extremadura volando solos regresarán a casa convertidos en una bella bandada. ¡Larga vida al festival Gata Negra!