La mañana del primer domingo de la feria de San Juan en Badajoz amaneció, de acuerdo con titulares de esta misma casa, con «una menor ... desaparecida, intoxicaciones de diversa índole, síncopes y una agresión». Los datos no han mejorado mucho desde entonces, así que las perspectivas para los días que restan no parecen demasiado halagüeñas. No sé en qué momento adoptamos la costumbre de convertir las celebraciones en botellones de dimensiones desproporcionadas, pero hace ya bastante tiempo que, para muchos (jóvenes y no tan jóvenes), cualquier acontecimiento, ya sea una boda, la llegada del verano o un evento deportivo, es un acicate para entregarse a los excesos.

Nuestra feria, como tantas otras festividades, se ha convertido en una absurda competición por ver quién llega más tarde a casa o registra el índice más elevado de alcohol en sangre. Todo ello retransmitido en riguroso directo por redes para dar testimonio de nuestras supuestas «hazañas». Al menos ese era el objetivo cuando en la adolescencia encontrábamos en los vicios de los adultos la ilusión de la madurez: presumir de una noche de desenfreno; y, al parecer, lo sigue y lo seguirá siendo por más años que pasen y sin importar las canas que peinemos. De esta forma, las «mañanitas de San Juan» han pasado a ser un desfile de gente tambaleándose entre las colosales cantidades de desechos que ellos mismos han generado en la madrugada (y eso que en público todos nos mostramos muy comprometidos con el medio ambiente). Si bien Antonio Machado aseguraba que «al volver la vista atrás se ve la senda que no se ha de volver a pisar», creo que nos pasamos buena parte de la vida intentando contradecirlo. De la angustia por el paso del tiempo, el peso de las responsabilidades y la insatisfacción personal surge el afán por regresar a esa época dorada en la que el futuro estaba lleno de posibilidades. El alcohol podrá desinhibir y liberar las emociones reprimidas; el aguantar una noche entera hacinado en alguna caseta del recinto ferial, ayudar a gestionar el descontento vital o a convencernos de que aún nos quedan años buenos por delante. Pero nada puede cambiar el hecho de que es la juventud, y no la vida adulta, la que cada día se torna más ilusoria. También es cierto que en la libertad de cada uno está elegir su modo de ocio, pero quizá haya alternativas más allá de acabar la noche de San Juan en el puesto de Cruz Roja. Quizá podamos aprender a disfrutar con los placeres de la madurez: tomarse un par de copas en la feria y volver sin necesidad de ir dando tumbos, leer una novela de aventuras o sentarse a trabajar en esas metas que una vez creímos alcanzables y que, aunque no lo parezca, nunca dejaron de serlo. O podríamos simplemente asumir el paso del tiempo y que lo que para unos acaba para otros empieza. Ya decía Azorín que «vivir es ver volver», y ese también puede ser otro de los encantos de la vida.

