Incompleta

Este mes se ha celebrado el día de las escritoras, fecha que las que nos dedicamos a este oficio marcamos en el calendario con especial ilusión. No ha sido el de la literatura, como tantos otros, un camino fácil para las mujeres.

Lo cierto es ... que la ausencia de referentes femeninos en las letras tiene su razón de ser: durante siglos, la educación fue un privilegio relegado a unos pocos, privilegio que se convirtió en derecho mucho antes para los hombres que para las mujeres. Claro que eso no quiere decir que no hubiera autoras. Siempre las ha habido. Pioneras que se atrevieron a reivindicar su valía y abrieron el camino a las demás. Supongo que estarán familiarizados con autoras como Santa Teresa de Jesús, Gloria Fuertes o Emilia Pardo Bazán. Por poner como ejemplo a esta última, recordemos que fue rechazada hasta tres veces en la Real Academia. Qué acertada estuvo al lamentarse de cuán diferente habría sido su vida de haberse llamado Emilio. De ejemplos similares está llena la historia. Todos hemos leído a J. K. Rowling, a Rafael Luna o a Fernán Caballero porque hubo un tiempo leer a Joanne Rowling, Matilda Cherner o Cecilia Bohl de Faber hubiera sido inaceptable. Prueba fehaciente de que su mayor escollo no fue otro que el de su inexorable condición de mujer.

La verdad es que a veces me pregunto si nuestras vidas distarían mucho de como las conocemos si no nos hubiéramos escondido temblorosos bajo las sábanas la noche de brujas tras leer en el colegio cómo el doctor Frankenstein devolvía la vida a los muertos. Si no hubiéramos contado los días para cumplir once años con la ilusión de recibir la carta de Hogwarts. Si no nos hubiéramos enamorado de Kirtash en la adolescencia leyendo 'Memorias de Idhún'; o del señor Darcy en la madurez leyendo 'Orgullo y prejuicio'. Quizá nunca hubiéramos echado de menos estas experiencias. La verdad es que seguiríamos teniendo a nuestro ingenioso hidalgo, a John Silver, Sherlock Holmes o a los tres mosqueteros. Incluso puede que ellos fueran prescindibles. Lo que sí tengo claro es que nuestras vidas estarían incompletas.

No estamos hablando solo de libros. La literatura, como todas las artes, forma parte de nosotros. ¿De verdad creen que seríamos los mismos si no hubiéramos visto a Atticus Finch defender la justicia? ¿Si no hubiéramos soñado con Antoñita la fantástica y con Ana de las Tejas Verdes? ¿Si no hubiéramos resulto crímenes junto a Jorge Kirrin o a Hércules Poirot? Nos guste o no, la historia de la literatura es también la de la nuestra propia.

Y la literatura, como la vida, tal vez podría haber seguido su curso sin las escritoras, pero no sería más que otro ejemplo de cómo la humanidad se ha privado a sí misma de la mitad de su cerebro al relegar a las mujeres a un segundo plano. Por eso, no esperen al próximo día de las escritoras, elíjanlas cada día o su vida, como su biblioteca, será condenada a permanecer para siempre incompleta.