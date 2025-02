La gata negra

Comenta Compartir

A pocos días del inicio de agosto, me atrevería a afirmar que no abundan los que eligen Extremadura como destino para pasar las vacaciones estivales. ¿Por qué viajar a una región perdida, sin apenas conexión con las principales ciudades españolas y sin aparente interés? Es ... la pregunta que en buena parte del país deben hacerse aquellos a quienes les cuesta señalar Extremadura en el mapa o no ven en ella mucho más que un lejano «secarral». Ideas que los propios extremeños parecen haber aceptado con resignación.

Que no sabemos apreciar ni vender nuestra tierra es de sobra conocido. Nunca es mal momento para recordar que fue necesario que el casco antiguo de Cáceres y los Barruecos aparecieran en 'Juego de Tronos' para que empezáramos a pensar que podía haber algo especial en ellos. No tuvieron la misma suerte, sin embargo, Monfragüe, el Teatro Romano de Mérida, la Alcazaba de Badajoz o la ermita de la Virgen del Ara, lugares cuyo extraordinario valor parece a veces relegado al ostracismo. Por fortuna, hay quienes no renuncian a reivindicar el valor de su tierra, como hizo Luis Roso cuando se lanzó a organizar el festival literario Gata Negra, cuya cuarta edición recibirá el pistoletazo de salida el próximo lunes en Moraleja. Apuesta arriesgada, como tantas veces ha señalado el comisario, la de organizar un evento de estas características en pleno agosto o la de convencer a los principales autores del género negro para que cambien sus destinos vacacionales por una semana en la recóndita sierra extremeña, de la que, me consta, muchos no habían oído hablar hasta entonces. Fueron estas dificultades, precisamente, las que afianzaron su decisión de embarcarse en el proyecto para reivindicar que «la cultura no debe ser patrimonio exclusivo de las capitales». Luis, arropado por el Ayuntamiento y el club de lectura de Moraleja, decidió apostar por su tierra y con ello no solo consiguió poner la comarca en el mapa, sino también convertir su festival en un referente: muchos autores solicitan una invitación, y los que asisten quedan prendados del paisaje, la gastronomía y el calor del público, que nunca deja butacas vacías. Así, desde la primera edición del evento, hay una semana al año en la que «los dioses del Parnaso se pasean en chanclas y bermudas por los pueblos de la Sierra de Gata», prueba fehaciente de que quienes se atreven a descubrir Extremadura encuentran en ella un tesoro. El día que nuestro país sea consciente de esto, encabezaremos las listas de los destinos turísticos preferidos; pero primero deben ser los extremeños quienes valoren lo que tienen a su alrededor para poder promocionarlo. Mientras tanto, pueden también ustedes apostar por Extremadura y disfrutar de una semana en la que, en un mismo día, es posible darse un chapuzón en alguna piscina natural, escuchar a un premio Planeta y contemplar la vía láctea junto al Castillo de Trevejo. Apunten el Gata Negra en su calendario y dejen que su tierra, esa tan olvidada, les haga un regalo.

