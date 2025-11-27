Sin filtros

Este lunes recibimos la noticia de un ciberataque en las bases de datos de Iberia. Datos de miles de viajeros asiduos a la compañía comprometidos ... por el ataque virtual. Esto, por supuesto, ha hecho saltar las alarmas entre los afectados y, la verdad, no quisiera restar importancia lo que quiera que esos hackers estén haciendo con nuestra información en el internet profundo, pero tampoco es la primera vez que esta queda registrada en la red. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, ocurre con nuestro consentimiento expreso. Cada vez que nos registramos en una red social, por ejemplo, o en una aplicación o que aceptamos los términos y condiciones de uso estamos regalando unos datos que luego se utilizan para obtener beneficios comerciales.

No hace mucho tiempo, bromeábamos diciendo que cualquier experiencia vivida, sin una fotografía que diera cuenta de ella en redes, sería, a todos los efectos, como si no hubiera ocurrido nunca en realidad. Hoy, ya no consideramos esto una broma, sino una directriz que seguir a rajatabla. Desde la llegada de las redes sociales, exhibir nuestra vida privada se ha convertido en una necesidad, y lo hacemos sin pensar en el peligro que podría albergar el que cualquiera con acceso a nuestro perfil sepa en todo momento dónde estamos, cuáles son nuestras aficiones, qué lugares y qué compañías solemos frecuentar, etcétera.

No deja de resultar irónico el que nos preocupe un ciberataque cuando nuestra intimidad es expuesta a diario en internet sin tapujos. Y con filtros. Muchos filtros. El más cotizado, el de la felicidad. El que nos permite crear la imagen de vida idílica que tanto nos esforzamos en proyectar a los demás. Decía el psiquiatra Carl G. Jung que «incluso una vida feliz no se puede medir sin los momentos de oscuridad». No es así, sin embargo, en las redes sociales, donde encontramos un espacio de aparente seguridad en el que rara vez parece haber cabida para las adversidades.

A menudo me pregunto si esa urgencia de radiografiar nuestra vida en internet no será en realidad una necesidad de esconder nuestras miserias a los demás en la falsa creencia de que así nos las esconderemos también de nosotros mismos. Una forma de simular un éxito que anhelamos cuando lo sentimos lejos y que ya no sabemos reconocer cuando lo tenemos al lado. Pero no se engañen: bucear por las redes sociales ya es como asistir a un baile de máscaras bajo las que siempre dormita el verdadero rostro.

Asusta pensar que el contacto con la tecnología pueda arrebatarnos la capacidad para permitirnos ser humanos. Para aceptar las luces y las sombras. Los momentos de plenitud y los de desdicha. La soledad y la compañía. Los aciertos y los fracasos. Todo aquello que, en definitiva, nos permite ser reales para enseñar a los demás nuestra faceta más sincera. A veces ni siquiera hace falta eso. Solo es necesario mostrarnos auténticos ante nosotros mismos, disfrutar, de vez en cuando, del placer de atesorar en la intimidad momentos de verdadera felicidad. Una felicidad sin filtros en un rostro sin filtros.