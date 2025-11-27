HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 26 de noviembre, en Extremadura?
EL ESPEJO CÓNCAVO

Sin filtros

Carmen Clara Balmaseda

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Este lunes recibimos la noticia de un ciberataque en las bases de datos de Iberia. Datos de miles de viajeros asiduos a la compañía comprometidos ... por el ataque virtual. Esto, por supuesto, ha hecho saltar las alarmas entre los afectados y, la verdad, no quisiera restar importancia lo que quiera que esos hackers estén haciendo con nuestra información en el internet profundo, pero tampoco es la primera vez que esta queda registrada en la red. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, ocurre con nuestro consentimiento expreso. Cada vez que nos registramos en una red social, por ejemplo, o en una aplicación o que aceptamos los términos y condiciones de uso estamos regalando unos datos que luego se utilizan para obtener beneficios comerciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  2. 2

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  3. 3 Muere José Pérez de la Peña, el hermano marista con calle propia en Badajoz
  4. 4 «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»
  5. 5 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  6. 6 Condenan a cuatro menores por acoso continuado a un compañero de clase en Cáceres
  7. 7 El extremeño Francisco Sabido Martín, nombrado director general de cuentas del INE
  8. 8 El palacio más singular de Extremadura que buscaba dueño encuentra nuevo destino en la Fundación Cajalmendralejo
  9. 9 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  10. 10

    Más de 4.500 familias extremeñas siguen esperando las ayudas para mejorar sus viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sin filtros

Sin filtros