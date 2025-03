«Famexplaining»

No dejo de sorprenderme con lo acertado que a menudo resulta el refranero español. Quien quiera que fuese el primero en señalar «lo atrevida que ... es la ignorancia» acababa de enunciar, sin saberlo, uno de los principios universales por los que se rige nuestra sociedad, especialmente la actual. Sirva como ejemplo la intervención de Cristina Pedroche en El Hormiguero, donde presentó su último trabajo, gestado a raíz de una exhaustiva investigación en internet motivada por su miedo al parto. En un acto de altruismo, la presentadora decidió compartir con nosotros sus conocimientos en un libro ya que, como ella manifestó, los de muchos médicos «no están tan actualizados como deberían».

A estas alturas es bien sabido el intrusismo laboral que sufre el mundo literario, en especial a costa de algunas celebridades que no desaprovechan la ocasión de situarse en el punto de mira. Pero cuando parecía que el panorama no podía ser más esperpéntico, la generación de famosos-escritores abre paso a la de famosos-médicos/ecologistas/ingenieros/economistas o cualquier otra especialidad que se les ocurra, que para eso tienen presencia en los medios y siempre encontrarán a muchos que los atiendan como a autoridades en la materia.

Recordemos que, no hace mucho, en Estados Unidos hubo quienes comenzaron a beber lejía como remedio para el covid por recomendación de Trump. Y no es que «estén locos estos americanos», es que esta es una realidad mucho más cercana de lo que pensamos: no podemos dejar caer en el olvido que tenemos a muchos jóvenes malviviendo para pagarse el curso de Amadeo Lladós; que el poemario de Laura Escanes fue best seller nacional; que el influencer Mike Fajardo escribió un ensayo sobre el lenguaje no verbal en el que debería ofrecerse una recompensa para quien logre encontrar una sola referencia bibliográfica; o que Tamara Falcó ha publicado dos libros de cocina (avalados por su victoria en MasterChef, claro).

Asumamos nuestra parte de culpa porque sobre nosotros se sustenta la ley de la oferta y la demanda: somos los que hacemos horas de cola en las ferias del libro para que alguien cuyo principal mérito es acumular seguidores en redes nos dedique unos minutos de su tiempo; pero, sin duda, nuestro gran error es otorgar mayor prestigio a la presencia mediática que a los conocimientos de científicos, médicos o profesores. Así, no es de extrañar que Lope de Vega advirtiera que al vulgo que financiaba las obras había que hablarle en necio, y menos aún lo es que esa advertencia siga vigente en nuestros días.

Nos encontramos ante un fenómeno al que me gusta denominar «famexplaining», que pronto dejará obsoleto al clásico «mansplaining», y que se consolida mientras los de arriba siguen recortando en educación, sanidad y cultura. Al menos nos queda el consuelo de que, cuando los hospitales vuelvan a colapsarse, podremos leer a la Pedroche, a quien todos conocemos (aunque no precisamente por sus méritos académicos) y a la que espero que para entonces no hayan nombrado doctora honoris causa, o vaya usted a saber qué.