Divino tesoro

Llegó el desastre y vino en forma de gota fría. Más de dos semanas han pasado desde que oímos por primera vez las terribles consecuencias ... que había dejado la DANA a su paso. Cabe preguntarse si ya está todo dicho al respecto. Tiempo de sobra ha habido para que se inunden también las redes sociales, los periódicos y los medios de comunicación con titulares y testimonios al respecto. Sin embargo, con un número de muertos que ya supera los doscientos; con más de veinte personas aún en paradero desconocido; y con la línea entre la noticia y el bulo cada vez más difuminada; quizá no solo no esté todo dicho sino que hay aún mucho por decir. Mucho por reivindicar, porque si de algo ha habido tiempo de verdad, es de que llegue la ayuda a Valencia. Los lamentos porque esta no llega, protagonistas indiscutibles del noticiario. Los voluntarios, el único reducto de esperanza.

Me gustaría poner el foco en estos voluntarios, concretamente en los más jóvenes, esos mismos a los que tantas veces se ha acusado de pertenecer a una generación perdida o de cristal. La labor que estos han llevado a cabo me parece especialmente reseñable, ya que, como decía Ortega y Gasset, equivocarse es precisamente el gran derecho de la juventud; y, sin embargo, estos días los hemos visto arrimar el hombro y llenarse de barro para enmendar los errores de otros. Sí, la misma generación que continuamente es criticada por las anteriores por un supuesto egoísmo que no les permite «ver más allá de las pantallas de sus móviles» y por su fragilidad a la hora de enfrentarse a un mundo que presuntamente le ha dado todas las facilidades. Una visión muy equivocada de una realidad mucho más desoladora.

No es la primera vez que esta generación tiene que cargar con las consecuencias de los desaguisados ajenos, pues a día de hoy siguen sufriendo las repercusiones de acontecimientos tales como la crisis de 2008 o la pandemia: jóvenes que se ven obligados a elegir entre probar suerte (sin ninguna garantía de éxito) fuera de casa o un puesto de trabajo precario; que no pueden siquiera pensar en formar una familia porque el acceso a la vivienda es cada vez más complicado. Coyunturas que los hacen más vulnerables a padecer problemas de salud mental. Jóvenes que, a pesar de todo, en estas semanas han demostrado que son las circunstancias las que no están a su altura, y no a la inversa. Nos han recordado que la juventud realmente es el divino tesoro al que Rubén Darío se refería en sus versos.

Supongo que, como siempre, el desastre se irá tal y como ha venido. La tragedia acabará cayendo en el olvido, igual que parece haberlo hecho ya Errejón. Aun así, soy optimista y creo que, al menos, este desastre no permitirá que olvidemos nunca quiénes fueron los que se ensuciaron las botas de barro y quiénes convirtieron Valencia en un campo de batalla en el que librar la guerra entre ideologías.