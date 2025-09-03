Despiértame cuando termine septiembre

Cada vez somos más los que estamos de acuerdo en que es en el mes de septiembre cuando empieza realmente el año nuevo. Sí, técnicamente ... hablando, el día 31 de diciembre se ha establecido que el año llega a su fin y todo vuelve a empezar. Los meses regresan al punto de partida y reinician su andar. Pero no es en enero cuando se reinicia la vida, sino en septiembre.

Hace tiempo que sospecho que la melancolía inherente al fin de la época estival no tiene solo que ver con la vuelta al trabajo. Tiene que ver más bien con el cambio que muchas veces sufre esa amada rutina vacacional a la que es habitual tener que decir adiós tras el treinta y uno de agosto.

Y, aunque en internet hayan rebautizado septiembre como «el año nuevo docente» o «el lunes de los meses», su influjo va mucho más allá del mundo académico. Hay muchos contratos que comienzan ese día, mudanzas, proyectos y despedidas.

Enfrentar un mes como este requiere de un coraje especial. No es fácil decir adiós a los amigos y a los seres queridos para irse a estudiar, por ejemplo, a una universidad en una ciudad lejana; ni marcharte de tu tierra en busca de las oportunidades laborales que esta no puede ofrecerte.

Septiembre, implacable e inexorable, llega cada año para empujarnos y obligarnos a cumplir esos propósitos a los que hicimos caso omiso antes incluso de que enero llegara a su fin. Toca trabajar, fijarse horarios, disciplina, buscar rutinas nuevas, gente nueva. Echar de menos a quien antes se echaba de más.

Supongo que lo ideal es afrontar los cambios con el mayor optimismo y estoicismo posible, pero a veces, por mucho que uno intente ver el vaso medio lleno, intente convertir una crisis en una oportunidad o se repita que cuando una puerta se cierra se abre una ventana, entre otras frases manidas, es inevitable sucumbir ante la tristeza y la nostalgia.

En realidad, a pesar de todo, me gusta pensar que esta época del año tiene un sabor más bien agridulce. Es un tiempo en el que la línea entre la pena por lo que ya pasó y la emoción de lo que está por venir se difumina.

En una sociedad en la que aún nos obligamos a ser fuertes y a renegar de las emociones menos deseadas, solo al finalizar el verano recordamos que también tenemos derecho a sentirnos vulnerables; a no ser capaces de equilibrar esa balanza entre el lado positivo de las cosas y el negativo; a encerrarnos con nosotros mismos en una habitación y, como el cantante de Green Day, dormir hasta que alguien nos «despierte cuando termine septiembre». Y terminará, como también lo harán la morriña y el resto de aflicciones.

Señalaba García Márquez en 'Cien años de Soledad' que «hasta el desamor más desatinado y tenaz es, de todos modos, una verdad efímera». Y septiembre, para bien o para mal, quizá sea la más efímera de las dolencias.