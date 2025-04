Las bicicletas son para los apagones

Los que somos miopes hemos experimentado en alguna ocasión la desagradable sensación de indefensión al perder una lentilla u olvidar las gafas antes de bajar ... a la calle, mirar alrededor, no ver más que siluetas difuminadas y creernos totalmente perdidos y desamparados. Exactamente así fue como me sentí ayer tras el apagón, como si padeciera una especie de ceguera eléctrica y, con las luces, hubiera perdido también las gafas.

La tarde se precipitó con aires de pandemia invertida: en vez de encerrarnos en casa nos echamos a la calle; en todo lo demás, el ambiente no había cambiado; nuestro comportamiento, tampoco. En los supermercados, epicentros del pánico, los murmullos fraguaban las teorías más catastrofistas. «Estemos preparados contra lo peor» fue la frase más repetida. Y se ve que la tomamos en serio porque, con todo a oscuras, la falta de solidaridad fue lo único capaz de salir a la luz: estantes vacíos, carros abarrotados. Arramplamos con todo antes de que lo hiciera otro. Quizá «lo peor» seamos nosotros mismos, nuestra propia naturaleza humana, ese instinto egoísta que tenemos oculto y que aflora cuando asoma el miedo.

Vale, a toro pasado quizá nos parezca que no ha sido para tanto. Ahora podemos reírnos de los memes o incluso ponernos nostálgicos y consolarnos al pensar que, por unas horas, se nos ha regalado la oportunidad de regresar a los noventa: de mirarnos a los ojos, abrir un libro o salir a la calle y esquivar en el parque a los niños en bicicleta, que con los patinetes eléctricos ya parecía que nos habíamos olvidado de los pequeños ciclistas y, si bien hace tiempo que las bicicletas ya no son para el verano, como decía Fernán Gómez, sí lo son para los apagones.

Considero necesario afanarse en buscar el lado positivo de cualquier escollo que se nos presente, pero este romanticismo por el pasado (que no deja de ser coyuntural) no debe opacar la lección que este incidente debería dejarnos: nuestras vidas, tal y como las hemos estructurado, dependen de la red eléctrica y eso nos hace vulnerables.

Puede que el miedo a esa vulnerabilidad sea la clave. Lo habíamos experimentado ya en 2020 y volvieron a hacerlo ayer los enfermos y quienes quedaron atrapados en los ascensores o en el tren; quienes no tenían noticias de sus seres queridos; quienes mirábamos el móvil convertirse en un trasto sin utilidad alguna mientras recordábamos arrepentidos los escarnios que hace un mes provocaban los 'kit' de supervivencia (¡qué casualidad!).

Después de todo, tal vez «lo peor» no seamos nosotros, sino el hecho de saber lo rápido que nuestra vida puede desmoronarse. Podemos irnos por la mañana al trabajo y que, de repente, se apaguen todas las luces. Lo que amanecía como un día más, ya no lo era. Y sí, tal vez haya sido positivo desempolvar al fin la bicicleta después de tantos veranos en el trastero, pero tengan ustedes siempre en mente que nos puede (y nos pueden) cambiar la vida en cualquier momento. Quizá a la próxima no vuelva a hacerse la luz.