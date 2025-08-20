HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de agosto, en Extremadura?
El espejo cóncavo

Arde esta tierra

Carmen Clara Balmaseda

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:03

Extremadura arde. Arden Jarilla, Aliseda, el Casar, Alburquerque, Burguillos y Llerena. Y España. España arde también. Y duele. Duele como si las quemaduras fueran en ... la propia piel y ni siquiera el frío pudiera aliviarlas. La herida escuece porque cada vez que llega el otoño me gusta salir al campo acompañada de mis perros a caminar entre encinas, jaras y madronas; porque disfruto del olor a tierra mojada y de la caricia de los rayos de sol en la piel al colarse entre las ramas; porque me sigo emocionando cada vez que encuentro alguna seta entre el mantillo o cuando visito el fascinante castañar de Hervás. Porque de vez en cuando viene bien cambiar la banda sonora de los auriculares por la del canto de los pájaros o simplemente por el silencio.

Espacios grises

hoy Arde esta tierra

Arde esta tierra