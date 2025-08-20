Arde esta tierra

Extremadura arde. Arden Jarilla, Aliseda, el Casar, Alburquerque, Burguillos y Llerena. Y España. España arde también. Y duele. Duele como si las quemaduras fueran en ... la propia piel y ni siquiera el frío pudiera aliviarlas. La herida escuece porque cada vez que llega el otoño me gusta salir al campo acompañada de mis perros a caminar entre encinas, jaras y madronas; porque disfruto del olor a tierra mojada y de la caricia de los rayos de sol en la piel al colarse entre las ramas; porque me sigo emocionando cada vez que encuentro alguna seta entre el mantillo o cuando visito el fascinante castañar de Hervás. Porque de vez en cuando viene bien cambiar la banda sonora de los auriculares por la del canto de los pájaros o simplemente por el silencio.

Sé que todo el que, como yo, sea aficionado a pasear por el campo habrá reconocido de inmediato estas experiencias que acabo de describir y probablemente las habrá revivido en la memoria mientras las leía con nostalgia y, sobre todo, con una profunda lástima ante la terrible realidad de los últimos días: la paz y la libertad de la naturaleza están siendo engullidas por las llamas. Casi 400.000 hectáreas reducidas a cenizas entonan ya su misa de réquiem.

Quizá esta tragedia que vivimos cada verano resulte aún más dolorosa por el hecho de que los incendios que están matando nuestros bosques sean, en la mayoría de los casos, provocados. Pirómanos que disfrutan viendo cómo las llamas devoran todo a su paso o incendiarios movidos por unos intereses espurios. Nombres, para mi gusto, para referirse a este tipo de gente, pues creo que no reflejan las consecuencias reales de sus actos. No olvidemos que no estamos solo hablando de la flora y la fauna de nuestros montes (asunto ya de por sí gravísimo). Hablamos de pueblos reducidos a escombros, de hogares devorados por el fuego, incluso de personas que han perdido la vida.

Lo peor de estas escenas es que se repiten cada verano. Estamos sobre aviso y aun así seguimos sin prevenir en invierno porque en muchas zonas el desbroce y la limpieza de los bosques se encuentran muy limitados por consideraciones supuestamente ecologistas, medidas que traen las consecuencias que todos conocemos. Por otra parte, llevar ante la justicia a los responsables y demostrar su culpabilidad resulta muy complicado, por lo que la sensación de impunidad sigue alentando a pirómanos e incendiarios (por no llamarlos por el nombre que realmente merecen). Por no hablar de la insensibilidad mostrada por algunos de nuestros gobernantes, ya sea con desafortunados juegos de palabras o espectáculos de pirotecnia.

Ni que decir tiene que no soy experta en la materia, solo escribo desde el dolor que me produce ver arder esta tierra a la que tanto amor profeso. Aun así, creo que coincidirán conmigo en que urge tratar este asunto con la seriedad que merece. Como dijo Gandhi, «lo que le hacemos a la naturaleza es un reflejo de lo que nos hacemos a nosotros mismos».