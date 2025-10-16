HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?
Un fotograma de 'Animal' en Netflix. Netflix
EL ESPEJO CÓNCAVO

Animales

Carmen Clara Balmaseda

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Uno de los pequeños placeres con los que me obsequia la cotidianidad es el de sentarme a ver una serie o una buena película después ... de la cena. En los últimos tiempos, como me siento muy indecisa, me dejo guiar por el 'top ten' de Netflix (o sucedáneos). Ayer, era una serie española la que lo encabezaba. Una comedia acerca de un veterinario rural que, por apuros económicos, se ve en la obligación de aceptar un trabajo en una tienda para mascotas. En su nuevo empleo, tiene que lidiar con clientes que han humanizado a sus mascotas, lo que propicia escenas que arrancan más de una carcajada porque, lejos de parecer exageradas, resultan muy verosímiles. De acuerdo, quizá 'Animales' exponga situaciones caricaturescas, pero deja al descubierto una tendencia que se ha ido asentando en las urbes: tratar a los animales como si fueran personas.

