Uno de los pequeños placeres con los que me obsequia la cotidianidad es el de sentarme a ver una serie o una buena película después ... de la cena. En los últimos tiempos, como me siento muy indecisa, me dejo guiar por el 'top ten' de Netflix (o sucedáneos). Ayer, era una serie española la que lo encabezaba. Una comedia acerca de un veterinario rural que, por apuros económicos, se ve en la obligación de aceptar un trabajo en una tienda para mascotas. En su nuevo empleo, tiene que lidiar con clientes que han humanizado a sus mascotas, lo que propicia escenas que arrancan más de una carcajada porque, lejos de parecer exageradas, resultan muy verosímiles. De acuerdo, quizá 'Animales' exponga situaciones caricaturescas, pero deja al descubierto una tendencia que se ha ido asentando en las urbes: tratar a los animales como si fueran personas.

No me malinterpreten ustedes, como amante de los animales me siento feliz de que hayan quedado atrás los tiempos en los que los perros de guarda vivían encadenados en una nave, tenían vetada la entrada al interior de casa o eran consideradas posesiones materiales susceptibles de ser embargadas. Hoy, la mayoría de las mascotas son consideradas parte de la familia y están protegidas por la ley ante posibles maltratos o abandonos. Al menos, en cuanto a las mascotas se refiere, porque los derechos de otro tipo de animales siguen siendo una asignatura pendiente en este país.

Entre considerar a un animal parte de la familia y quererlo como tal, y tratar a una mascota como si fuera un peluche adquirido en la sección de juguetes de unos grandes almacenes hay, sin embargo, un amplio trecho. Como tutora (que así es como se dice ahora) de dos perros, algunas anécdotas vividas en parques serían buen material para los guionistas de la serie ante un bloqueo creativo: personas que celebran el cumpleaños de sus mascotas y las visten para la ocasión; perros y gatos ataviados con disfraces de Halloween o carnaval; gente que durante una semana restringe durante días el paseo de sus mascotas por estar estas recién salidas de la peluquería…

Entiendo, sin embargo, que la intención de esta gente siempre es la mejor, y que es el desconocimiento el que actúa, pues la forma que tenemos los humanos de demostrar cariño tiene poco que ver con la de los animales. Tratarlos conforme a su condición no es un detrimento para ellos, sino todo lo contrario. Sobre todo porque, al humanizarlos, siempre se corre el riesgo de desatender sus necesidades, que son muy diferentes a las nuestras. Proporcionemos a nuestras mascotas una dieta adecuada, permitámosles relacionarse con sus semejantes, venzamos la desidia y llevémoslos al campo o a otros lugares donde puedan correr, ensuciarse y oler con calma todo aquello que les resulte estimulantes. En definitiva, devolverles el cariño incondicional que nos brindan atendiendo a lo que realmente necesitan. Esa podría ser una buena forma de demostrar nuestro amor por los animales que, como decía Darwin, «es el más noble atributo del ser humano».