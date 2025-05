El camalote, una vergüenza

Comenta Compartir

En el circo: pasen señores y vean el más vergonzoso espectáculo. El maravilloso río Guadiana cubierto de camalote. No digan que no se puede erradicar. ... Mérida lo ha conseguido. En Badajoz mucho hablar del carril bici, cuándo el mejor carril es el agua y no podemos disfrutarla. ¡Cuántas ciudades envidian nuestro río! ¿Quien es el responsable?, ¿la Junta?, ¿la Confederación Hidrográfica del Guadiana?, ¿el Ayuntamiento de Badajoz? Todos. Es una vergüenza.

Cartas al director