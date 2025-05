Gracias desde la 713 del Materno

Comenta Compartir

Gracias, gracias y gracias. Es la única palabra que puedo pronunciar y escribir al pensar en todo lo que he pasado las dos últimas semanas ... de mi vida con tan solo 9 años. Hace unas dos semanas me puse muy enferma y me trasladaron de urgencia al Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde me han operado de una apendicitis aguda complicada. Y sí que ha sido muy complicada, tanto para los médicos, como para mis padres, mi familia, mis compañeros del cole… También para mí. Pero la recuperación en la habitación 713 del hospital ha sido mucho más fácil gracias a cómo me ha tratado y me ha cuidado el personal del centro hospitalario. Cirujanos como la doctora Rute y el doctor Ibarra (mis heroínas y salvadores), pediatras, enfermeras, auxiliares, limpiadoras, cocineros… Gracias a ellos creo que ya estoy curada y gracias a ellos puedo empezar a hacer casi vida normal. Durante casi dos semanas sus cuidados, sonrisas y mimos me hicieron curarme rápido e irme a casa con la pena de dejarlos allí, pero la alegría de saber que he estado en las mejores manos.

Gracias, gracias, y de nuevo 713 gracias.

Temas

Cartas al director