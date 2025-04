La tía Carlota

Comenta Compartir

Implementar, poner en valor, vehicular, priorizar... Cuando escucho o leo estas expresiones importadas del peor lenguaje administrativo siempre me acuerdo de la primera lección que ... recibí cuando llegué al periódico como becario: «Esto no lo va a entender mi tía Carlota». Nunca agradecí lo suficiente que mi entonces redactor jefe me enseñara desde el minuto uno que hay que trabajar para los lectores, no para las fuentes y mucho menos para los políticos. Que el principal objetivo de los periodistas es servir para algo, prestar un servicio, ser útiles, y que en este propósito esencial es básico que se nos entienda. Solo lo hacemos bien cuando somos capaces de interpretar y traducir la realidad compleja en mensajes que comprenda a la primera un catedrático, un futbolista y también la tía, nunca supe si real o imaginaria, de Joaquín García Cruz, Chimo, a quien añoramos tanto.

