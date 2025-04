Del uso de las lenguas cooficiales

Al hilo de la polémica suscitada por el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, cabe recordar que en Suiza se ... hablan cuatro lenguas nacionales: alemán, francés, italiano y romanche y además varias lenguas regionales: alemánico, lombardo y arpitano. Seguramente, por el gran influjo cultural de su entorno y una necesidad de comunicarse con todo aquella persona que no hable una lengua común, y no podría entender lo contrario con el único fin de excluir a una parte de la sociedad. En España, el proceso constituyente dejó algunos flecos sueltos, y este fue uno de ellos. Hubiera sido importante prever la transversalidad de las lenguas cooficiales en el sistema educativo desde el primer momento, al menos, para tener una noción y respeto sobre ellas.

Sueño con un país que, haciendo uso de su pluralismo político e igualdad declarados en la Carta Magna, pueda hablar cualquiera de las lenguas del territorio español sin ser utilizadas como elementos excluyentes sino integradores. Me preocupa que mi país, más allá de las serias discrepancias políticas, anteponga la diversidad cultural a los egos nacionalistas, centralistas, jacobinos y filofascistas.

De toda la vida soñé con ser bilingüe en portugués, y nada digo en inglés, y nada tendría de malo hablar euskera y catalán en Extremadura, siempre y cuando no me lo impongan. De verdad que así lo siento. Que no solo nos una la lengua, la bandera o el territorio, sino unas mentes abiertas e integradoras capaces de adaptarse al siglo XXI.