La ley del ciclo del agua, de la Junta para la Diputación

El 23 de febrero de 2023 se aprobó en la Asamblea de Extremadura, «con el voto en contra del Partido Popular», la Ley 1/2023, ... de 2 de marzo, de gestión y ciclo urbano del agua de Extremadura, que probablemente a casi nadie le suene, pero si les digo que con ella seguirán pagando para siempre el canon del agua en su factura, seguro que sí.

El mero comienzo de la redacción ya merece un comentario, «Extremadura es una tierra de ríos en tránsito…». En cierta forma toda comunidad autónoma es también una gestión en tránsito… O sea, la segunda administración del Estado es una gestión en tránsito, hospitales, colegios e IES, agricultura etc. ¿son una gestión en tránsito?

A partir de aquí entra en materia con una segregación de competencias atribuyendo a la Junta unas competencias, ambiguas, casi etéreas, encomendadas a futuros reglamentos, y repite las que ya dispone por aplicación de la Ley de Aguas de 1985 y sus reglamentos.

Eleva las competencias de los entes supramunicipales del agua, a saber, Promedio y Masmedio, a los que dota de autonomía y poder plenipotenciario en la gestión del ciclo urbano del agua, finalmente lo maquilla con la creación de la Comisión Interdepartamental del Agua, órgano florero, a añadir al Consejo Asesor del Agua, que tendrá la misma utilidad que este, o sea, ninguna.

Esta ley, cuando menos, es muy diferente al resto de legislaciones autonómicas de aguas, no ordena la planificación de infraestructuras, en un país donde hasta el municipio más pequeño tiene un plan de urbanismo, mientras; el resto de leyes autonómicas dedican todo un título a este proceso, planificando según los usos, peculiaridades y necesidades de su territorio. Ni siquiera abre la posibilidad de creación de una administración regional del agua, el resto de leyes autonómicas sí lo hacen, así Aragón crea el Instituto aragonés del Agua, Castilla-La Mancha, la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, la Agencia Andaluza del agua etc.

Inmersos como estamos en una sequía, que ya va por su sexto año, no hace, prácticamente referencia alguna a la misma, cuando ya debiera articular un modelo para llevar a cabo actuaciones por este motivo, proponer una reserva financiera que bien pudiera ser un fondo de contingencia con cargo al canon por ejemplo, ya que de persistir la sequía a situaciones como las vividas en Tentudía o los Molinos, le seguirán otras más.

Por el contrario, impone indiscriminadamente que cualquier actuación a ejecutar por la Junta de Extremadura, (un pequeño depósito, una conducción etc.) sea declarada de interés de la comunidad autónoma, que vincula a la sostenibilidad económica de la misma, es decir, que la paguemos con el recibo del agua, si esto se hubiera hecho anteriormente, simplemente ningún municipio de la Extremadura rural tendría agua corriente y saneamiento.

Es un trámite burocrático más, que no aporta nada, lastra el procedimiento y solo contribuye al retraso o desistimiento de la ejecución de infraestructuras, perfectamente prescindible, sin más, redactar y aprobar un plan regional de infraestructuras hidráulicas.

Podríamos decir que es la ley de la promoción, colaboración, participación, coordinación etc. pero lo que mejor la define es la de subordinación a las diputaciones provinciales, entes supramunicipales, ayuntamientos etc. excluyendo de facto a la Junta de Extremadura de la gestión del agua, ya que no se arroga ninguna competencia en exclusiva, todo lo subordina a la administración estatal y local, a excepción ¡cómo no! del cobro canon.

La pretendida ley de distribución competencial ha derivado en una ley profundamente liberal que prima el negocio del agua, en la que en sus 34 artículos repite hasta 28 veces el vocablo «costes», normalmente precedido por recuperación o distribución, por solo 5 del vocablo «sequía». Sorprende que Podemos votara a favor.

Además de promover el vaciamiento competencial de la Junta de Extremadura. Bajo el epígrafe de 'convenios', promueve el vaciamiento patrimonial de la misma, obligando a transferir a la Administración local la titularidad de las infraestructuras realizadas por la Junta, ¡todo un despropósito! Si tenemos en cuenta que estas infraestructuras, además de su función principal, abastecimiento y saneamiento de aguas, son el patrimonio de la Junta, sobre el que se fija el nivel de deuda, por ejemplo, para la construcción de un hospital.

Lo que más sorprende es que, excluida la Junta de la gestión del agua, tanto, que tras su aprobación alguien podría cuestionar la presencia de la Junta de Extremadura en los órganos de decisión de las confederaciones hidrográficas. En su parte final, la ley se ocupa de encomendarle un régimen sancionador y disciplinario sobre los municipios, copia literal de Aragón, olvidando que allí existe el Instituto Aragonés del Agua, con competencias plenas en planificación, construcción, gestión y explotación de infraestructuras hidráulicas.

Si mal no recuerdo, los partidos políticos que hoy sustentan el gobierno de la Junta de Extremadura prometieron la derogación de esta ley. Señores ahora están en el gobierno, pues a ello.