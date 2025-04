El Hospital Tierra de Barros

Comenta Compartir

Después de haber pasado una semana del fallecimiento de un familiar, toca agradecer, lo que no pudimos hacer en su momento por las prisas de ... lo acontecido y por el traslado del cuerpo de madrugada a Badajoz. En primer lugar, dar las gracias al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo por sus instalaciones y por los grandes profesionales que cada día nos atienden en ese centro hospitalario. Sin querer entrar en controversia, he escuchado en muchas ocasiones que dicho hospital es un centro de salud con algunos especialistas. Debo decir que eso lo dirá quien no ha estado nunca ingresado o ha tenido a algún familiar ingresado. Lógicamente no es el Hospital Universitario de Badajoz, pero cumple a la perfección con su cometido y si surge un problema mayor que no puedan solucionar por falta de equipos, se deriva urgentemente al hospital de Mérida, como hace este cuando deriva a Badajoz. Yo he estado ingresado y mejor imposible. Dicho esto, sigo mi agradecimiento a todos los profesionales, desde los celadores, auxiliares de enfermería, enfermeras/os, médicos y dentro de este último grupo, sin menospreciar a nadie, quiero hacer un agradecimiento muy especial para el doctor Borja Asins Fabra, residente que atendió a mi familiar, (María) el día que llegó a urgencias y después de las exploraciones y pruebas iniciales la ingresó, primero en una habitación de observación, para pasar dos días después a planta. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque los 16 días después se siguió preocupando por la evolución de María, viniendo a visitarla al menos tres o cuatro veces a la habitación. Por todo esto y por lo bien que se han portado todos con nosotros, gracias.

Cartas al director